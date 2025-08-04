ВСП просит включить новые препараты от рака предстательной железы в Перечень ЖНВЛП

Всероссийский союз пациентов (ВСП) и Центр гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика» провели исследование по изучению влияния современной лекарственной терапии на качество жизни мужчин с раком предстательной железы (РПЖ), его результатами поделился «Медицинский вестник». Особое внимание уделили тяжелым формам заболевания и применяемым в таких случаях ингибиторам андрогенного сигнала (ИАС).

Опрос провели с 1 июня по 20 июля 2025 года среди пациентов с РПЖ разных возрастных групп и врачей-онкологов из различных регионов страны. Количество участников не уточняется.

Рак предстательной железы занимает первое место по заболеваемости среди всех онкозаболеваний у мужчин. В России, по данным за 2024 год, на учете состояли почти 344 тыс. пациентов с этим диагнозом, свыше 173 тыс. из них — в течение пяти и более лет. В прошлом году было выявлено около 12 тыс. новых случаев тяжелых форм (IV стадия) — 18% всех первичных диагнозов РПЖ.

Согласно исследованию, ключевой из барьеров, с которыми сталкиваются пациенты с РПЖ и врачи, — это ограниченный доступ к современной и безопасной лекарственной терапии. Хотя такие препараты доказали эффективность и хорошую переносимость, они до сих пор не включены в Перечень ЖНВЛП, что существенно осложняет возможность их назначения в рутинной практике.

У терапии такими препаратами нет тяжелых побочных эффектов. В отличие от традиционных схем, которые из-за проникновения препаратов в головной мозг могут вызывать серьезные осложнения (падения, переломы, когнитивные нарушения, непроходящая усталость), новые лекарства позволяют избежать дополнительных медицинских рисков и сохранить качество жизни.

Согласно подсчетам ВСП на октябрь 2024 года, в препарате даролутамид для терапии неметастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы нуждаются более 1,3 тыс. пациентов. Препарат стал одним из кандидатов на включение в Перечень ЖНВЛП, решение по нему комиссия Минздрава должна принять 7 августа.