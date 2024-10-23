ВСП на примерах показал Минздраву ущерб от принятых решений комиссией по перечням
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулёв направит министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой дать разъяснения по принятым решениям Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и ВЗН. Речь идет о влиянии на бюджет и возможности применения безальтернативных терапевтических опций для лечения жизнеугрожающих заболеваний. Документ есть в распоряжении «ФВ».
Как указано в письме, процедура проведения комиссии и ее итоги «перечеркнули надежды пациентов». Авторы указывают на неоднозначность и непрозрачность подходов к принятию решений комиссии. К примеру, не ясны критерии голосования членов комиссии с точки зрения оценки лекарств, которые не имеют других терапевтических альтернатив и применяются для лечения жизнеугрожающих заболеваний.
В приложении к письму приведены примеры лекарств, которые не имеют аналогов и показали значительную бюджетную эффективность.
«Из проведенного анализа следует, что решения комиссии о невключении указанных препаратов в Перечень ЖНВЛП может привести не только к преждевременной смерти 1180 человек, но и повлечет дополнительные прямые расходы системы здравоохранения на лекарственное обеспечение в размере от 1,6 до 2,5 млрд руб. в год», — указано в письме.
Жизнеспасающие лекарственные препараты, не имеющие других терапевтических альтернатив
|
№
|
МНН
|
Заболевание
|
Количество пациентов, потенциально нуждающихся в ЛП
|
1
|
Тедуглутид
|
Синдром короткой кишки
|
655, в том числе в регистре 555 детей, 100 взрослых
|
2
|
Аватромбопаг
|
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
|
480
|
3
|
Пэгцетакоплан
|
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
|
45
|
Итого:
|
1180
Лекарственные препараты, применение которых связано с экономией бюджета
|
№
|
МНН
|
Заболевание
|
Количество пациентов, потенциально нуждающихся в ЛП
|
Экономия бюджетных средств при лечении с применением ЛП, руб. на одного пациента в год
|
Экономия бюджетных средств при лечении с применением ЛП, руб. на всех нуждающихся пациентов в год
|
1
|
Руриоктоког альфа пэгол
|
Синдром короткой кишки
|
170
|
285 280
|
48 497 600
|
2
|
Пэгцетакоплан
|
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
|
45
|
11 290 000
|
508 050 000
|
3
|
Асциминиб
|
Ph+ ХМЛ в ХФ
после 2+ линии ИТК
|
196
|
1 241 892
|
243410832
|
Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией t315i
|
42
|
6 209 460
|
260797320
|
Итого по всем показаниям к применению ЛП:
|
504 208 152
|
4
|
Аватромбопаг
|
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
|
480
|
84 130 (сравнение с Элтромбопагом)
|
40 382 400 (сравнение с Элтромбопагом)
|
1 972 325 (сравнение с Ромиплостимом)
|
946 716 000 (сравнение с Ромиплостимом)
|5
|
Даролутамид
|
Неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы
|
1334
|
371 139
|
495 100 000
|
Итого по всем ЛП, руб.:
|
От 1 596 238 152
В конце августа комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней провела четыре заседания, в ходе которых было рассмотрено 48 предложений по изменению перечней лекарств. Заявок было больше, но восемь из них фармкомпании отозвали сами. Согласно подготовленному проекту распоряжения правительства в Перечне ЖНВЛП появится 21 новое МНН, а также у некоторых препаратов будут добавлены лекарственные формы.
В сентябре «Лига защитников пациентов» попросила вице-премьера Татьяну Голикову вмешаться в процесс формирования Перечня ЖНВЛП. В организации считают, что при нынешней схеме пациенты не получают должного лечения. Последнее заседание Комиссии Минздрава по формированию перечней в августе наблюдатели оценили как нарушающее правила, установленные министерством и правительством. Пациентская организация предлагает отвязать Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и льгот от Перечня ЖНВЛП.
В организации заявили, что большая часть предложенных лекарств не была включена в Перечень ЖНВЛП, из-за чего будет недоступна пациентам. Затем реформировать комиссию Минздрава по формированию лекарственных перечней призвал также «Народный фронт».
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