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ВСП на примерах...

ВСП на примерах показал Минздраву ущерб от принятых решений комиссией по перечням

Эксклюзив
23.10.2024
11:06
Дина Коблова
ВСП попросит Минздрав дать разъяснения о том, по какому принципу комиссия по ЖНВЛП принимала решения. В организации заявили, что невключение ряда препаратов в перечень может привести не только к преждевременной смерти 1180 человек, но и повлечет дополнительные прямые расходы системы здравоохранения на лекобеспечение.
Фото: 123rf.com

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулёв направит министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой дать разъяснения по принятым решениям Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и ВЗН. Речь идет о влиянии на бюджет и возможности применения безальтернативных терапевтических опций для лечения жизнеугрожающих заболеваний. Документ есть в распоряжении «ФВ».

Как указано в письме, процедура проведения комиссии и ее итоги «перечеркнули надежды пациентов». Авторы указывают на неоднозначность и непрозрачность подходов к принятию решений комиссии. К примеру, не ясны критерии голосования членов комиссии с точки зрения оценки лекарств, которые не имеют других терапевтических альтернатив и применяются для лечения жизнеугрожающих заболеваний.

В приложении к письму приведены примеры лекарств, которые не имеют аналогов и показали значительную бюджетную эффективность.

«Из проведенного анализа следует, что решения комиссии о невключении указанных препаратов в Перечень ЖНВЛП может привести не только к преждевременной смерти 1180 человек, но и повлечет дополнительные прямые расходы системы здравоохранения на лекарственное обеспечение в размере от 1,6 до 2,5 млрд руб. в год», — указано в письме.

Жизнеспасающие лекарственные препараты, не имеющие других терапевтических альтернатив

МНН

Заболевание

Количество пациентов, потенциально нуждающихся в ЛП

1

Тедуглутид

Синдром короткой кишки

655, в том числе в регистре 555 детей, 100 взрослых

2

Аватромбопаг

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

480 

3

Пэгцетакоплан

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия

45 

Итого:

1180 

Лекарственные препараты, применение которых связано с экономией бюджета

МНН

Заболевание

Количество пациентов, потенциально нуждающихся в ЛП 

Экономия бюджетных средств при лечении с применением ЛП, руб. на одного пациента в год

Экономия бюджетных средств при лечении с применением ЛП, руб. на всех нуждающихся пациентов в год

1

Руриоктоког альфа пэгол

Синдром короткой кишки

170 

285 280

48 497 600

2

Пэгцетакоплан

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия

45 

11 290 000

508 050 000

3

Асциминиб

Ph+ ХМЛ в ХФ

после 2+ линии ИТК

196 

1 241 892

243410832

Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией t315i

42 

6 209 460

260797320

Итого по всем показаниям к применению ЛП:

504 208 152

4

Аватромбопаг

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

480 

84 130 (сравнение с Элтромбопагом)

40 382 400 (сравнение с Элтромбопагом)

1 972 325 (сравнение с Ромиплостимом)

946 716 000 (сравнение с Ромиплостимом)
5

Даролутамид

Неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы

1334 

371 139

495 100 000

Итого по всем ЛП, руб.:

От 1 596 238 152
до 2 502 571 752

В конце августа комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней провела четыре заседания, в ходе которых было рассмотрено 48 предложений по изменению перечней лекарств. Заявок было больше, но восемь из них фармкомпании отозвали сами. Согласно подготовленному проекту распоряжения правительства в Перечне ЖНВЛП появится 21 новое МНН, а также у некоторых препаратов будут добавлены лекарственные формы.

В сентябре «Лига защитников пациентов» попросила вице-премьера Татьяну Голикову вмешаться в процесс формирования Перечня ЖНВЛП. В организации считают, что при нынешней схеме пациенты не получают должного лечения. Последнее заседание Комиссии Минздрава по формированию перечней в августе наблюдатели оценили как нарушающее правила, установленные министерством и правительством. Пациентская организация предлагает отвязать Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и льгот от Перечня ЖНВЛП.

В организации заявили, что большая часть предложенных лекарств не была включена в Перечень ЖНВЛП, из-за чего будет недоступна пациентам. Затем реформировать комиссию Минздрава по формированию лекарственных перечней призвал также «Народный фронт».

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