ВСП на примерах показал Минздраву ущерб от принятых решений комиссией по перечням

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулёв направит министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой дать разъяснения по принятым решениям Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и ВЗН. Речь идет о влиянии на бюджет и возможности применения безальтернативных терапевтических опций для лечения жизнеугрожающих заболеваний. Документ есть в распоряжении «ФВ».

Как указано в письме, процедура проведения комиссии и ее итоги «перечеркнули надежды пациентов». Авторы указывают на неоднозначность и непрозрачность подходов к принятию решений комиссии. К примеру, не ясны критерии голосования членов комиссии с точки зрения оценки лекарств, которые не имеют других терапевтических альтернатив и применяются для лечения жизнеугрожающих заболеваний.

В приложении к письму приведены примеры лекарств, которые не имеют аналогов и показали значительную бюджетную эффективность.

«Из проведенного анализа следует, что решения комиссии о невключении указанных препаратов в Перечень ЖНВЛП может привести не только к преждевременной смерти 1180 человек, но и повлечет дополнительные прямые расходы системы здравоохранения на лекарственное обеспечение в размере от 1,6 до 2,5 млрд руб. в год», — указано в письме.

Жизнеспасающие лекарственные препараты, не имеющие других терапевтических альтернатив

№ МНН Заболевание Количество пациентов, потенциально нуждающихся в ЛП 1 Тедуглутид Синдром короткой кишки 655, в том числе в регистре 555 детей, 100 взрослых 2 Аватромбопаг Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 480 3 Пэгцетакоплан Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 45 Итого: 1180

Лекарственные препараты, применение которых связано с экономией бюджета

№ МНН Заболевание Количество пациентов, потенциально нуждающихся в ЛП Экономия бюджетных средств при лечении с применением ЛП, руб. на одного пациента в год Экономия бюджетных средств при лечении с применением ЛП, руб. на всех нуждающихся пациентов в год 1 Руриоктоког альфа пэгол Синдром короткой кишки 170 285 280 48 497 600 2 Пэгцетакоплан Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 45 11 290 000 508 050 000 3 Асциминиб Ph+ ХМЛ в ХФ после 2+ линии ИТК 196 1 241 892 243410832 Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией t315i 42 6 209 460 260797320 Итого по всем показаниям к применению ЛП: 504 208 152 4 Аватромбопаг Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 480 84 130 (сравнение с Элтромбопагом) 40 382 400 (сравнение с Элтромбопагом) 1 972 325 (сравнение с Ромиплостимом) 946 716 000 (сравнение с Ромиплостимом) 5 Даролутамид Неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы 1334 371 139 495 100 000 Итого по всем ЛП, руб.: От 1 596 238 152

до 2 502 571 752

В конце августа комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней провела четыре заседания, в ходе которых было рассмотрено 48 предложений по изменению перечней лекарств. Заявок было больше, но восемь из них фармкомпании отозвали сами. Согласно подготовленному проекту распоряжения правительства в Перечне ЖНВЛП появится 21 новое МНН, а также у некоторых препаратов будут добавлены лекарственные формы.



В сентябре «Лига защитников пациентов» попросила вице-премьера Татьяну Голикову вмешаться в процесс формирования Перечня ЖНВЛП. В организации считают, что при нынешней схеме пациенты не получают должного лечения. Последнее заседание Комиссии Минздрава по формированию перечней в августе наблюдатели оценили как нарушающее правила, установленные министерством и правительством. Пациентская организация предлагает отвязать Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и льгот от Перечня ЖНВЛП.

В организации заявили, что большая часть предложенных лекарств не была включена в Перечень ЖНВЛП, из-за чего будет недоступна пациентам. Затем реформировать комиссию Минздрава по формированию лекарственных перечней призвал также «Народный фронт».