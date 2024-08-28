Вадим Ваньков сменил Павла Пугачева в должности замминистра здравоохранения

Новым заместителем министра здравоохранения назначен директор департамента цифрового развития и информационных технологий (ДИТ) Минздрава Вадим Ваньков. Распоряжение правительства № 2320-р от 26.08.2024 опубликовано на портале правовой информации.

На своем новом посту Ваньков будет отвечать за цифровизацию отрасли и создание единого цифрового контура здравоохранения.

До назначения он три года работал главой департамента цифрового развития и информационных технологий министерства. С 2017 по 2021 год он занимал аналогичную должность в Министерстве культуры. С 1996 года работал в компаниях DataForce, «Элвис-телеком», «ЦентрТелекомСервис Московской области», занимал пост руководителя подразделения корпоративных и комплексных проектов в «МТУ-Интел». В 2005 году возглавил управление маркетинга и стал заместителем генерального директора по коммерческой деятельности ОАО «КОМКОР».

Павел Пугачев, занимавший пост замминистра здравоохранения с февраля 2020 года, покинул должность, следует из распоряжения правительства № 2319-р от 26.08.2024. На время его работы пришелся пик реализации федерального проекта «Развитие единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ».

Также при Пугачеве был создан Центр информационной безопасности и импортозамещения, в задачи которого вошли методическая поддержка и координация проектов в области кибербезопасности и импортозамещения.