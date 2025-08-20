VantAI и Halda заключили сделку на 1 млрд долларов по разработке лекарств с помощью ИИ

Американские биотехнологические компании VantAI и Halda Therapeutics заключили соглашение о совместной разработке препаратов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в пресс-релизе.

Halda обязалась выплатить новому партнеру свыше 1 млрд долл. Взамен VantAI предоставит доступ к своим инновационным технологиям. Другие детали сделки не раскрываются в сообщении.

Стартапу принадлежат NeoLink — экспериментальная платформа, определяющая точное нахождение белков, их форму и расстояние между ними с помощью масс-спектрометрии, и Neo-1 — нейросеть, предсказывающая взаимодействие белков на основе данных NeoLink в организме и их структуру. Их совместное использование может стать ключом к более быстрому поиску молекул, воздействие на которые станет ключом к лечению различных раковых и аутоиммунных заболеваний.

В свою очередь Halda — владелец технологии управляемых химер принудительного сближения молекул (RIPTAC). Она представляет собой малые молекулы, которые проникают в злокачественную клетку, где связывают онкогенный белок и белок, отвечающий за ее выживание или размножение. В результате опухоль погибает.

Конъюгаты антитело-лекарственное средство (ADC) работают по схожему принципу. Они доставляют токсины к раковым клеткам, чтобы их уничтожить, и требуют внутривенного введения. В отличие от них RIPTAC позволяет создавать препараты в виде таблеток, которые не содержат токсическое вещество и борются с новообразованием, заставляя его клетки самоуничтожаться.

Halda уже проводит клинические испытания своей разработки HLD-0915 (фаза I/II), предназначенной для лечения метастатического рака предстательной железы.

Эту компанию основал профессор Йельского университета Крейг Крюз, стоявший у истоков создания PROTAC (протеолиз-таргетированной химеры) — технологии, маркирующей нежелательные белки убиквитином, что приводит к их уничтожению протеасомами (белковыми комплексами внутри клеток, утилизирующими отходы). Он же изобрел RIPTAC.

VantAI уже сотрудничает с такими фармгигантами, как Bristol-Myers Squibb (в 2024 году — сделка на 674 млн долл.), Johnson & Johnson (в 2022-м — сумма не названа) и Blueprint Medicines (в 2022-м — на 1,7 млрд долл.).