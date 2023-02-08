Великобритания ввела санкции против основателя «Р-Фарм» Алексея Репика. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном сегодня, 8 февраля, на сайте правительства. Как говорится в сообщении, фармацевтическая компания «Р-Фарм» получила финансирование от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Также утверждается, что за прошлый год бизнесмен провел четыре встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также «владеет самолетом M-FINE, которым пользуется дочь президента».

Всего в санкционный список попали шесть компаний, одно юрлицо и восемь человек. В частности, в перечне оказался также бизнес-омбудсмен Борис Титов. В пресс-релизе отмечается, что с февраля 2022 года Великобритания в общей сложности ввела санкции в отношении более 1,3 тыс. российских физических и юридических лиц.

В феврале 2022 года Минфин США ввел санкции против РФПИ и его руководителя Кирилла Дмитриева. В пресс-релизе указывалось, что фонд рассматривается как институт, при помощи которого Россия получала выгоду от доступа к американской финансовой системе. В Вашингтоне указали, что целью фонда было привлечение инвестиций в Россию из-за рубежа. Ведомство называет РФПИ «символом российской клептократии». О введении санкций против фонда и его главы также сообщила и Великобритания.