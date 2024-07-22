Виктория Преснякова рассказала о причинах отказа аптек от отпуска препаратов ПКУ

Аптеки перечислили ряд причин, по которым работа с перечнем ПКУ становится убыточной. Ответственность за отпуск по неправильно выписанному рецепту лежит только на аптеке (старый бланк, неверные реквизиты, несоответствие печатей и подписей). Если препарат не отпустить, это вызывает недовольство покупателей и жалобы на аптеку с последующими проверками.

Рецепты по-прежнему редко выписываются врачами, в то же время система МДЛП отслеживает только отпуск лекарств аптеками. Не подтвержденный рецептом отпуск даже одной упаковки грозит аптеке большим штрафом по п.1.1 ст. 14.4.2 КоАП РФ, напоминает Преснякова.



Для должностных лиц он составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, для ИП — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Аптеки отметили и невысокие наценки на эту категорию лекарств. Большая часть препаратов ПКУ – это лекарства из Перечня ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством. «Поскольку регулирование осуществляется формально, без реального учета потребностей аптек в доходности, то эта категория препаратов убыточна», — констатирует Преснякова.



При этом хранение этих препаратов требует особых условий — оснащения отдельными металлическими или деревянными шкафами, установки сигнализаций, а их учет — назначения ответственного лица.



Наличие лекарств ПКУ повышает категорию риска аптеки для проведения контрольных мероприятий, напомнила Преснякова. «Объем продаж ПКУ – индикатор риска для проведения внеплановой проверки. Это может быть и несколько пачек, если в округе никто больше из аптек не имеет ПКУ».

