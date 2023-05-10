Власти Москвы рассказали о возможностях для компаний в проведении КИ

В Москве сформирована экосистема для быстрого проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации. При обращении фармкомпаний он помогает с доступом ко всей столичной медицинской инфраструктуре, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для этого у нас, по сути, работает целая экосистема для проведения клинических исследований лекарств – это возможность для фармкомпании выбрать центр для проведения исследований из почти 90 больниц и поликлиник, в которых работают более 7 тыс. квалифицированных специалистов с сертификатами Good Clinical Practice (GCP) по 80 терапевтическим областям и по всем фазам исследований, имеющих опыт работы более 15 лет», – отметила она.

По ее словам, есть лаборатории, которые могут стать централизованной лабораторией в случае проведения многоцентрового исследования. Также работают локальные этические комитеты и Московский городской независимый этический комитет, а также телемедицинский центр, позволяющий дистанционно вести наблюдение за добровольцами. Кроме того, функционирует единый цифровой контур между всеми городскими медицинскими организациями, что обеспечивает качество и безопасность исследования. У врачей есть доступ ко всей информации о пациенте, что позволяет при необходимости формировать по заданным критериям базу пациентов, которые потенциально могут стать добровольцами, подчеркнула Ракова.

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении помогает всем звеньям работать как единый организм. Такая экосистема позволяет фармкомпаниям запускать клинические исследования в максимально сжатые сроки.

Централизованная лаборатория, созданная на базе диагностического центра лабораторных исследований столичного Департамента здравоохранения, всего провела около 820 тыс. исследований, которые выполнялись в течение 24 часов после момента забора биоматериала. Биоматериал поступал в лабораторию в течение четырех часов, а результаты исследований специалисты видели онлайн.

В мэрии сообщили, что с сентября 2022 года за помощью к городу обратились семь фармкомпаний, которые суммарно проводят 16 исследований. Для девяти из них уже подыскали исследовательские центры на базе московских больниц и поликлиник.

В сентябре 2022 года правительство Москвы объявило о комплексной поддержке проведения КИ новых лекарственных препаратов на базе городских медучреждений. Тогда сообщалось, что фармкомпании смогут вернуть до 50% затрат при проведении испытаний препаратов, имеющих «особо важное значение для московского здравоохранения».