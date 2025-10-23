Врачи частных и государственных клиник стали больше назначать лекарства по МНН

Во втором квартале 2025 года в России продолжился рост числа рецептов, выписанных врачами по МНН (международным непатентованным наименованиям). Согласно отчету «Ипсос Комкон» (имеется в распоряжении «ФВ»), доля назначений без торговых названий стабильно растет, особенно в ключевых нозологиях: в кардиологии, эндокринологии и терапии. Такой тренд аналитики связывают с ростом доверия врачей к дженерикам, активной государственной политикой и усилением роли клинических рекомендаций, ориентированных на терапевтическую эквивалентность.

В сегменте частной медицина доля выписки рецептов по МНН растет так же стабильно, как и в государственной, следует из отчета. Если во II квартале прошлого года она составляла 16.9%, то во II квартале текущего года — уже 17,3%.

У данного тренда есть свои региональные особенности. Так, если в Москве 19,5% рецептов во II квартале оформлено по МНН, то в Санкт-Петербурге это 13,9%, тогда как в остальных регионах — 16,4%.

«Столица демонстрирует наиболее динамичную картину: на фоне снижения доли назначений оригинальных препаратов и устойчивого роста назначений по МНН эти два сегмента оказались на одном уровне. Высокий уровень информированности врачей, доступ к данным о клинической эффективности и поддержка государственных инициатив по оптимизации расходов способствуют ускорению перехода от брендовых решений к выписке по молекулам», — говорится в отчете.



В Санкт-Петербурге лидером остаются оригинальные препараты, чья доля в назначениях сохраняется на высоком уровне (22,3% во II квартале). Позиции оригинальных препаратов в Северной столице остаются стабильными и устойчивыми, несмотря на общие тенденции снижения их доли на рынке (с 23,3% во II квартале 2021 года). В регионах противоположная тенденция: дженерические фармкомпании вышли на первое место по доле назначений (19,9%). Таким образом географические отличия в назначениях отражают неоднородность фармрынка: в столице – смещение в сторону небрендированных решений, в Санкт-Петербурге – сохранение предпочтений к оригинальным препаратам, а в регионах доминирование дженериков, отмечают аналитики. Эти различия важно учитывать при формировании стратегий и планировании коммуникации фармкомпаний.

«Фармрынок трансформируется: бренд больше не гарантирует определенную долю, а успех зависит от способности адаптироваться к растущей роли МНН, дженериков и отечественных производителей, а также от географической точности стратегии. Аналитика, основанная на реальных цифрах, становится основой для устойчивой конкурентной позиции», — резюмируют аналитики «Ипсос Комкон».