Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиКарьера
Врио главы «Вектора»...

Врио главы «Вектора» назначен Александр Агафонов

29.05.2023
10:07
Артем Косенок

Заместитель гендиректора Александр Агафонов назначен врио главы «Вектора». Ринат Максютов был уволен с этой должности в середине мая с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Александр Агафонов | Фото: vector.nsc.ru

Врио генерального директора Центра «Вектор» назначен Александр Агафонов. Такая информация содержится в базе ЕГРЮЛ. Согласно выписке из реестра, запись внесена 26 мая. Агафонов работает в центре с 1983 года. Занимает должность заместителя генерального директора по научной работе. Доктор биологических наук.

Об увольнении прежнего гендиректора «Вектора» Рината Максютова «в связи с утратой доверия» стало известно 17 мая. Этот пост он занимал с 2016 года. По данным «Коммерсанта», одним из оснований для увольнения главы «Вектора» стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов». 

В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что причиной увольнения стало нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов. Служба провела меры «по пресечению выявленных фактов согласно законодательству РФ о противодействии коррупции».

По словам источника «Ведомостей», сотрудники «Вектора» ранее жаловались руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой на несправедливое распределение оплаты труда между приближенными Максютова и рядовым персоналом. Несколько руководителей лабораторий писали обращения и даже ездили в Москву, рассказал он. Определенную роль могла сыграть неоднозначная оценка эффективности разработанной «Вектором» вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» («Аврора-КоВ»), считает он. Были и другие случаи злоупотребления положением, утверждает другой собеседник издания.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.