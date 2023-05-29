Врио главы «Вектора» назначен Александр Агафонов

Врио генерального директора Центра «Вектор» назначен Александр Агафонов. Такая информация содержится в базе ЕГРЮЛ. Согласно выписке из реестра, запись внесена 26 мая. Агафонов работает в центре с 1983 года. Занимает должность заместителя генерального директора по научной работе. Доктор биологических наук.

Об увольнении прежнего гендиректора «Вектора» Рината Максютова «в связи с утратой доверия» стало известно 17 мая. Этот пост он занимал с 2016 года. По данным «Коммерсанта», одним из оснований для увольнения главы «Вектора» стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что причиной увольнения стало нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов. Служба провела меры «по пресечению выявленных фактов согласно законодательству РФ о противодействии коррупции».

По словам источника «Ведомостей», сотрудники «Вектора» ранее жаловались руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой на несправедливое распределение оплаты труда между приближенными Максютова и рядовым персоналом. Несколько руководителей лабораторий писали обращения и даже ездили в Москву, рассказал он. Определенную роль могла сыграть неоднозначная оценка эффективности разработанной «Вектором» вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» («Аврора-КоВ»), считает он. Были и другие случаи злоупотребления положением, утверждает другой собеседник издания.