Выделенные на разработку лекарств деньги распределили между ведомствами и МГУ

Правительство распределило между ведомствами и университетом выделенные на разработку лекарственных препаратов на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии свыше 503 млн руб. Распоряжение № 620-р от 18.03.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, на достижение отдельных результатов, связанных с разработкой и обеспечением доступности для оказания медицинской помощи (продуктов), разработанных на основе клеточных технологий, технологий тканевой инженерии МГУ им. М.В. Ломоносова выделят 126 млн руб., Минобрнауки — 235 млн руб., ФМБА — 92 млн руб.

На достижение отдельного результата, связанного с проведением клинических исследований лекарственных препаратов и осуществлением разработки медицинских изделий, Минобрнауки выделят 50 млн руб.

Федеральный проект «Медицинская наука для человека» входит в перечень 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России. Этот перечень был разработан и утвержден правительством в октябре 2021 года и включает значимые проекты, призванные повысить качество жизни людей, обеспечить устойчивость и рост экономики.

В феврале глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в первый год реализации федеральной программы «Медицинская наука для человека» было поддержано 15 проектов по ранним фазам клинических исследований лекарственных препаратов, разработанных на средства федерального бюджета. Он тогда отметил, что в 2023 году эта целевая мера поддержки будет распространена и на медицинские изделия.