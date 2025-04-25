Выручка BMS упала на 6% в I квартале из-за выхода в продажи дженериков

В I квартале Bristol-Myers Squibb (BMS) зафиксировала выручку в размере 11,2 млрд долл., что на 6% ниже результата аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в финансовом отчете фармацевтической компании.

Несмотря на общее снижение, продажи препаратов производителя, которые вышли на рынок за последние пять лет, составили 5,6 млрд долл., показав рост на 16% благодаря высокому спросу. Столько же принесли более старые продукты, но по сравнению с I кварталом 2024 года их показатели упали на 20%.

Американский рынок принес BMS 7,9 млрд долл. — это на 7% меньше, чем годом ранее. В других странах тоже наблюдается негативный тренд — на 2%, до 3,3 млрд долл. Конкуренция со стороны дженериков и реформы Medicare, которые предусматривают снижение цен, продолжат сказываться на финансовых показателях, прогнозирует фармгигант.

Компания смогла заработать больше всего с реализации следующих лекарств:

«Эликвис» (апиксабан, антикоагулянт) — -4%, 3,6 млрд долл. Снижение объясняется скорой потерей патентной защиты.

«Опдиво» (ниволумаб, противораковое средство) — +9%, 2,3 млрд долл. Рост обеспечило расширение показаний. В частности, онкопрепарат используется в комбинации с еще одним активом BMS — «Ервой» (ипилимумаб), выручка которого увеличилась на 7%, до 624 млн долл. Недавно их сочетание было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения рака печени.

«Оренсия» (абатацепт, иммунодепрессант) — -4%, 770 млн долл. На рынке появляется все больше биоаналогов и дженериков от ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний, что уменьшает объемы продаж.

Наиболее резкий рост показали:

Breyanzi (lisocabtagene maraleucel, CAR-T-терапия) — +146%, 263 млн долл. С 2024 года используется в США для лечения фолликулярной лимфомы — четвертое на его счету показание.

Reblozyl (luspatercept, анемия) — +35%, 478 млн долл. С тех пор как получил в 2023 году новое показание при анемии у пациентов с миелодиспластическим синдромом, растет количество пациентов, принимающих его.

Opdualag (ниволумаб + relatlima, иммунотерапия) — +23%, 252 млн долл. В США лекарство от рака стандартно назначается при меланоме и занимает 30% рынка в этом сегменте.

Выход в продажи дженериков сильнее всего обрушил выручку следующих препаратов:

Revlimid (леналидомид, множественная миелома) — -44%, 936 млн долл.

Pomalyst/Imnovid (помалидомид, онкогематология) — -24%, 658 млн долл.

«Спрайсел» (дазатиниб, лейкоз) — -53%, 175 млн долл.

Ключевые события квартала у компании: