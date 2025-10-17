Новости
Выручка от «Стелары» у J&J рухнула на 41% в III квартале

17.10.2025
12:27
ВладимирЗаболотских
J&J отчиталась о росте выручки на 6,8% год к году в III квартале 2025 года, до 24 млрд долл. Среди самых доходных препаратов — «Дарзалекс», «Стелара» и «Тремфея».
Фото: jnj.com

Выручка Johnson & Johnson выросла на 6,8% год к году в III квартале, до 24 млрд долл. Компания опубликовала финансовый отчет.

Чистая прибыль составила 5,2 млрд долл. — на 91,2% больше по сравнению с годом ранее.

Фармацевтический сегмент увеличил продажи на 6,8%, до 15,6 млрд долл. У противораковых препаратов наибольшие показатели, подскочившие почти на 20% в квартале.

Самый резкий взлет выручки за прошедшие три месяца показала инновационная CAR-T-терапия Carvykti (+84%). Наибольшее падение пережила «Стелара» (-41,3%) из-за выхода на американский рынок биоаналогов. «Дарзалекс» остается самым доходным активом компании (3,7 млрд долл.)

Производитель также повысил годовой прогноз продаж с 93,4 млрд до 93,7 млрд долл. — рост 5,7% против 2024 года на фоне сильных показателей обоих ключевых направлений.

В течение квартала J&J смогла вывести на рынок США систему доставки химиотерапевтического препарата гемцитабина в мочевой пузырь Inlexzo. Это первая альтернатива для пациентов с этим новообразованием, многим из которых приходится удалять мочевой пузырь. Также в сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование подкожной формы «Тремфеи» для лечения язвенного колита у детей.

В октябре концерн сообщил, что выделит ортопедическое подразделение в отдельную компанию до 2027 года. Она будет называться DePuy Synthes.

ТОР10 наиболее доходных препаратов J&J в III квартале

Торговое наименование

МНН

Показания

Выручка за III квартал

Динамика

Причины изменений

«Дарзалекс»

Даратумумаб

Множественная миелома

3,7 млрд долл.

+22%

Октябрьское одобрение в ЕС для лечения тлеющей миеломы — первая терапия для этого показания

«Стелара»

Устекинумаб

Псориаз, болезнь Крона, язвенный колит

1,6 млрд долл.

-41%

Потеря патента в США (январь), выход биоаналогов

«Тремфея»

Гуселькумаб

Псориаз, псориатический артрит, язвенный колит

1,4 млрд долл.

+41%

FDA одобрило подкожную форму для язвенного колита в августе, а спустя месяц ее разрешено применять для детей

«Эрлеада»

Апалутамид

Рак простаты

0,9 млрд долл.

+18%

Расширение географии

«Инвега»

Палиперидон

Шизофрения

0,9 млрд долл.

-11%

Конкуренция с атипичными антипсихотиками нового поколения и дженериками

«Имбрувика»

Ибрутиниб

Хронический лимфоцитарный лейкоз, лимфома из клеток мантии

0,7 млрд долл.

-8%

ЕС одобрил (сентябрь 2025) для нелеченной лимфомы из клеток мантии — 1-я таргетная терапия; конкуренция с BTK-ингибиторами 2-го поколения

«Симпони»

Голимумаб

Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит

0,7 млрд долл.

+33%

Рост продаж за пределами США (+73%)

«Опсамит»

Мацитентан

Легочная гипертензия

0,6 млрд долл.

-1%

Без изменений

Carvykti

Цилтакабтаген аутолеуцел

Множественная миелома (CAR-T)

0,5 млрд долл.

+84%

Увеличен выпуск, но в октябре FDA обновило маркировку (октябрь) с предупреждением о побочном эффекте

Uptravi

Селексипаг

Легочная гипертензия

0,5 млрд долл.

+6%

Расширение географии

Источник: финансовый отчет J&J

