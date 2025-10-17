Выручка от «Стелары» у J&J рухнула на 41% в III квартале
Выручка Johnson & Johnson выросла на 6,8% год к году в III квартале, до 24 млрд долл. Компания опубликовала финансовый отчет.
Чистая прибыль составила 5,2 млрд долл. — на 91,2% больше по сравнению с годом ранее.
Фармацевтический сегмент увеличил продажи на 6,8%, до 15,6 млрд долл. У противораковых препаратов наибольшие показатели, подскочившие почти на 20% в квартале.
Самый резкий взлет выручки за прошедшие три месяца показала инновационная CAR-T-терапия Carvykti (+84%). Наибольшее падение пережила «Стелара» (-41,3%) из-за выхода на американский рынок биоаналогов. «Дарзалекс» остается самым доходным активом компании (3,7 млрд долл.)
Производитель также повысил годовой прогноз продаж с 93,4 млрд до 93,7 млрд долл. — рост 5,7% против 2024 года на фоне сильных показателей обоих ключевых направлений.
В течение квартала J&J смогла вывести на рынок США систему доставки химиотерапевтического препарата гемцитабина в мочевой пузырь Inlexzo. Это первая альтернатива для пациентов с этим новообразованием, многим из которых приходится удалять мочевой пузырь. Также в сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование подкожной формы «Тремфеи» для лечения язвенного колита у детей.
В октябре концерн сообщил, что выделит ортопедическое подразделение в отдельную компанию до 2027 года. Она будет называться DePuy Synthes.
ТОР10 наиболее доходных препаратов J&J в III квартале
|
Торговое наименование
|
МНН
|
Показания
|
Выручка за III квартал
|
Динамика
|
Причины изменений
|
«Дарзалекс»
|
Даратумумаб
|
Множественная миелома
|
3,7 млрд долл.
|
+22%
|
Октябрьское одобрение в ЕС для лечения тлеющей миеломы — первая терапия для этого показания
|
«Стелара»
|
Устекинумаб
|
Псориаз, болезнь Крона, язвенный колит
|
1,6 млрд долл.
|
-41%
|
Потеря патента в США (январь), выход биоаналогов
|
«Тремфея»
|
Гуселькумаб
|
Псориаз, псориатический артрит, язвенный колит
|
1,4 млрд долл.
|
+41%
|
FDA одобрило подкожную форму для язвенного колита в августе, а спустя месяц ее разрешено применять для детей
|
«Эрлеада»
|
Апалутамид
|
Рак простаты
|
0,9 млрд долл.
|
+18%
|
Расширение географии
|
«Инвега»
|
Палиперидон
|
Шизофрения
|
0,9 млрд долл.
|
-11%
|
Конкуренция с атипичными антипсихотиками нового поколения и дженериками
|
«Имбрувика»
|
Ибрутиниб
|
Хронический лимфоцитарный лейкоз, лимфома из клеток мантии
|
0,7 млрд долл.
|
-8%
|
ЕС одобрил (сентябрь 2025) для нелеченной лимфомы из клеток мантии — 1-я таргетная терапия; конкуренция с BTK-ингибиторами 2-го поколения
|
«Симпони»
|
Голимумаб
|
Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит
|
0,7 млрд долл.
|
+33%
|
Рост продаж за пределами США (+73%)
|
«Опсамит»
|
Мацитентан
|
Легочная гипертензия
|
0,6 млрд долл.
|
-1%
|
Без изменений
|
Carvykti
|
Цилтакабтаген аутолеуцел
|
Множественная миелома (CAR-T)
|
0,5 млрд долл.
|
+84%
|
Увеличен выпуск, но в октябре FDA обновило маркировку (октябрь) с предупреждением о побочном эффекте
|
Uptravi
|
Селексипаг
|
Легочная гипертензия
|
0,5 млрд долл.
|
+6%
|
Расширение географии
Источник: финансовый отчет J&J
