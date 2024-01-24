Walgreens может продать свою сеть специализированных аптек за 4 млрд долларов

Walgreens Boots Alliance Inc. рассматривает возможность продажи Shields Health Solutions, сети аптек по продаже препаратов особого назначения, за 4 млрд долл. Об этом пишет Bloomberg.

Walgreens проводит консультации со специалистами для выявления интереса к Shields Health со стороны инвестиционных компаний, а также предприятий из области здравоохранения. Решение продать бизнес неокончательное, сообщают источники, опрошенные Bloomberg.

В 2023 году акции Walgreens упали более чем на 38%. Крупнейшая в мире сеть аптек с капитализацией 19,5 млрд долл. имеет высокую долговую нагрузку, которая составляет около 9 млрд долл.

В октябре прошлого года компанию возглавил новый генеральный директор Тим Вентворт, который заявил о стремлении сократить расходы и увеличить денежный поток, в связи с чем «оцениваются все стратегические варианты». Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что Walgreens почти вдвое сократила свои дивиденды и возобновила переговоры о продаже своей британской сети аптек Boots.

Shields Health занимается продажей лекарственных средств и медицинских услуг для пациентов со сложными и хроническими заболеваниями, в том числе раковыми. В 2019 году Walgreens приобрела миноритарный пакет акций сети аптек, в 2021 году стала владельцем 70% акций, а через год купила компанию полностью за 1,37 млрд долл.

Год назад Walgreens также рассматривала возможность продажи своего бизнеса по автоматизации аптек за 2 млрд долл.