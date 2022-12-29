Ядовитые вещества вошли в перечень исключений для онлайн-торговли рецептурными лекарствами

Правительство утвердило критерии для формирования перечня рецептурных лекарственных препаратов для проведения эксперимента по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Постановление № 2465 от 28.12.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Из эксперимента по дистанционной торговле рецептурными препаратами будут исключены 12 групп, следует из документа. Часть исключений была предусмотрена в поправках к закону об обращении лекарственных средств о проведении эксперимента. Среди них наркотики и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармпрепараты и иммунобиология, а также термолабильные средства с условиями хранения до 15 °С, спиртосодержащие препараты с долей этанола более 25% и лекарственные препараты аптечного изготовления.

Другие запрещенные для онлайн-торговли группы в октябре предложил Минздрав. Тогда ведомство выступило с инициативой исключить из эксперимента препараты из перечня ПКУ, анаболические и антипсихотические средства, анксиолитики, снотворные и седативные средства, а также применяемые для прерывания беременности.

В утвержденном перечне к ним добавились лекарственные препараты с запрещенными к обороту ядовитыми веществами. Список таких веществ утвержден Постановлением Правительства РФ № 964 от 29.12.2007.

Исключения будут действовать на протяжении всего эксперимента — с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года.

В октябре Госдума одобрила проведение эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами. Он стартует уже в марте 2023 года и продлится три года.

Для запуска эксперимента Минздрав в декабре утвердил форму отчетного бланка для онлайн-покупки рецептурных препаратов. Покупатели должны при получении препарата поставить свою подпись в документе, а курьеры затем вернуть его в аптеку.

Пока не утверждены правила взаимодействия участников эксперимента. Документ в начале ноября разработал Минздрав.