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Минздрав предложил исключить...

Минздрав предложил исключить снотворные из эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств

20.10.2022
12:14
Артем Косенок

Из эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов предложили исключить снотворные, седативные средства, а также лекарства, применяемые для прерывания беременности. С такой инициативой выступили в Минздраве.

Фото: Артем Косенок

Минздрав предложил исключить ряд лекарственных средств из эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств. В их числе препараты, действие которых направлено на усиление анаболических процессов в организме, являющиеся антипсихотическими средствами, анксиолитиками, снотворными и седативными средствами, а также применяемые для прерывания беременности. Проект постановления опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

В начале октября депутаты Госдумы приняли закон о проведении эксперимента сразу во втором и третьем чтениях. Он пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года. Участвовать в эксперименте не будут лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также лекарства, имеющие температурный режим хранения ниже 15 градусов, спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта выше 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями. Кроме того, в список не попали льготные лекарства.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение Комитету СФ по социальной политике мониторить проведение эксперимента. Также к этому подключат специалистов и профессиональные сообщества. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам по охране здоровья, по экономической политике и по труду, социальной политике и делам ветеранов через полгода проанализировать реализацию закона и определиться с вопросом о дальнейшем расширении эксперимента.

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