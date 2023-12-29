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За 11 месяцев...

За 11 месяцев 2023 года продажи безрецептурных препаратов на маркетплейсах удвоились

Эксклюзив
29.12.2023
15:05
Елена Калиновская
За 11 месяцев на неспециализированных маркетплейсах, входящих в TOP6, продано безрецептурных препаратов на 3,3 млрд руб. — на 109% больше по сравнению с таким же периодом 2022 года. Это наибольший прирост среди других фармпродуктов — БАД, лечебной косметики и медицинских изделий. 
Фото: ijeab/ru.freepik.com

С января по ноябрь 2023 года шесть крупнейших МП удвоили продажи по сравнению с таким же периодом 2022 года: с 1,6 млрд до 3,3 млрд руб., подсчитали специалисты группы компаний «Сириус»*. Речь идет об Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», AliExpress и KazanExpress. 

В эти данные не включены продажи лекарств, которые выдаются покупателю через аптеки. Как подчеркивают специалисты «Сириуса», продажи препаратов через маркетплейсы с доставкой через аптеку кратно выше.

Среди МП, продающих лекарства, выделяются два лидера — Ozon с долей продаж среди четырех основных МП в 56%  и «Сбермегамаркет».

Подробнее про игроков и динамику этого рынка читайте в «ФВ» № 30 (1129) от 26.12.2023 в материале «E-com многоликий».

*Информация получена с помощью платформы AggreGor. Только FBO (Fulfillment by Operator), то есть система доставки со склада маркетплейса, которая составляет 80% электронной торговли фармтоварами.

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26.12.2023
E-com многоликий
Итоги продаж фармпродукции на маркетплейсах за 11 месяцев 2023 года
Фармацевтический вестник №30 (1129) / 2023

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