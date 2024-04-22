Зачетные книжки переведут в электронный вид в рамках эксперимента

В России переведут студенческие билеты и зачетные книжки в электронный вид. Эксперимент продлится с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов. Документы, подтверждающие их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.

Электронные версии документов можно будет использовать для покупки льготных билетов на железнодорожный и другой общественный транспорт, в театры, музеи, кино и концертные залы, а также для прохода в учебное заведение. При этом электронные документы не отменят обычные. Студенты смогут пользоваться любыми из них, сообщили в пресс-службе правительства.

Также в России проводится эксперимент ведения цифровых документов в едином реестре об образовании и квалификации.

Отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу сервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг. Предполагается, что в дальнейшем электронные дипломы и аттестаты можно будет использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами, если это будет необходимо.

В список, помимо прочих, вошли медицинские и фармацевтические университеты и колледжи.