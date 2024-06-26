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Законопроект о лицензировании...

Законопроект о лицензировании рынка медицинского допобразования внесен в Госдуму

26.06.2024
15:24
Дина Коблова
Законопроект о введении лицензирования сферы ДПО и праве Минздрава разрабатывать и утверждать типовые программы медицинского и фармацевтического допобразования внесен в Госдуму. В случае утверждения поправок организации должны будут до 1 сентября 2025 год получить соответствующие заключения в Росздравнадзоре.
Фото: 123rf.com

В Госдуму внесен законопроект о введении лицензирования сферы дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического образования (ДПО), а также праве Минздрава разрабатывать и утверждать типовые программы ДПО. Как указано в пояснительной записке к законопроекту № 656009-8, изменения в Федеральный закон «Об образовании» направлены на повышение качества медобразования.

Согласно поправкам, заниматься реализацией программ ДПО смогут только организации с лицензией. Минздрав будет устанавливать требования к реализации таких программ, а Росздравнадзор — выдавать организациям заключения о соответствии этим требованиям.

В рамках процедуры лицензирования образовательной деятельности будет оценено соответствие установленным законодательством требованиям кадрового обеспечения и материально-технической базы организации. Если поправки примут, то получить соответствующие заключения в Росздравнадзоре организации должны будут до 1 сентября 2025 года. При отказе в выдаче лицензии учащиеся будут переведены в другие учебные заведения.

Росздравнадзор и Минздрав поддержали введение лицензирования в сфере дополнительного профессионального образования в феврале. Поводом стали многочисленные факты предоставления образовательными центрами некачественных услуг, вплоть до продажи сертификатов. Эксперты в сфере постдипломного образования прокомментировали законопроект о регулировании рынка дополнительного медицинского и фармацевтического профессионального образования и назвали лицензирование заслоном от недобросовестных поставщиков в сфере ДПО.

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