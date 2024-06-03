Законопроект об электронных дипломах представили для обсуждения

Министерство науки и высшего образования подготовило проект поправок в федеральный закон об образовании. Ведомство предложило закрепить в законодательстве возможность выдачи документа об образовании (обучении, квалификации) в электронной форме. Документ представлен для общественного обсуждения.

Законопроект призван упростить процедуру подтверждения уровня образования или квалификации гражданина. Также он позволит снизить ресурсные затраты при оформлении соответствующих документов. Помимо этого, благодаря этой инициативе минимизируется вероятность внесения в документы некорректных данных, говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы говорят о создании государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда» (ГИС СЦОС), которая сможет обеспечить единый подход к приему на обучение по программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам. Такая система позволит использовать электронные документы для поступления в вуз (при помощи сервиса «Поступление в вуз онлайн»), а также даст возможность образовательным учреждениям организовать дистанционное обучение.

Цифровой документ об образовании может стать альтернативой бумажному при условии, что в законодательстве закрепят не только возможность выдачи документа в электронной форме, но и весь механизм его формирования и выдачи. Об этом рассказала изданию член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Цифровая система должна давать возможность получать полную информацию об обучающемся с момента окончания школы, сообщил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Вузам не придется каждый раз подтверждать дипломы выпускников для работодателей, если документы будут в цифровом варианте. Кроме того, важно предусмотреть безопасность и сохранность данных, как и в любом другом информационном ресурсе.

Приложение к диплому о высшем образовании в перспективе планируется расширить, чтобы там было больше полезной информации для работодателя. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. «В перспективе мы планируем приложение к диплому сделать расширенным, чтобы там был более широкий перечень информации, полезной для работодателя», — сказал он (цитата по ТАСС).

С 2022 года в России проводится эксперимент ведения цифровых документов в едином реестре об образовании и квалификации.

Отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу сервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг. Предполагается, что в дальнейшем электронные дипломы и аттестаты можно будет использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами, если это будет необходимо.

В список, помимо прочих, вошли медицинские и фармацевтические университеты и колледжи.