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Зампреду правительства КЧР...

Зампреду правительства КЧР изменили меру пресечения по делу о хищении при закупках лекарств

11.07.2023
12:16
Артем Косенок
Суд заменил меру пресечения зампреду правительства КЧР Ирине Гербековой, которую подозревают в хищении средств на покупку лекарств. Она арестована на два месяца и переведена из больницы в специальный блок содержания.
Фото: abrikasimf/ru.freepik.com

Черкесский городской суд 7 июля изменил меру пресечения для заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Ирины Гербековой, подозреваемой в хищении средств на покупку лекарств. Ее арестовали на два месяца и перевели из больницы в специальный блок содержания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по КЧР. Ранее Гербекова находилась под домашним арестом.

В конце июня стало известно о том, что ФСБ совместно с МВД обнаружили организованное преступное сообщество в КЧР во главе с Гербековой. По версии следствия, они похищали средства федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медоборудования, а также выплату зарплаты медработникам.

Возбуждено уголовное дело за создание преступного сообщества (ч.3 ст.210 УК РФ). По данным следствия, в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители Республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели. Бизнесмены в том числе вели незаконную деятельность в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

Предварительно ущерб от действий подозреваемых превысил 100 млн руб. Правоохранители задержали семь человек. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты крупные суммы денег. Позднее сообщалось, что глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ об освобождении от должности Гербековой в связи с утратой доверия.

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