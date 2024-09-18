Заседание по вопросу освобождения Бориса Шпигеля перенесено

Преображенский суд Москвы должен был 18 сентября рассмотреть ходатайство Бориса Шпигеля об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Накануне вечером защита получила телефонограмму о переносе заседания со ссылкой на то, что судья уходит на приговор, сообщила «ФВ» адвокат основателя компании «Биотэк» Зарина Фарниева.

В начале сентября Шпигель, осужденный за дачу взяток, ходатайствовал об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья. Преображенский суд Москвы объединил две просьбы Шпигеля и назначил заседание на 09:30 18 сентября.

«Результаты медицинского освидетельствования содержат однозначный и категоричный вывод докторов о том, что Борис Исаакович не может находиться в нынешних условиях. Несмотря на все усилия медицинского персонала больницы СИЗО, где Шпигель непрерывно находится более трех с половиной лет, в данный момент состояние его здоровья оценивается как катастрофическое, с экстремальным риском внезапной смерти. При таких обстоятельствах мы крайне удивлены и расстроены решением о переносе заседания суда, поскольку каждый день пребывания подзащитного в этих условиях может стать последним днем его жизни», — рассказала адвокат.

По данным Фарниевой, основные опасения вызывают заключения невролога и кардиолога, которые отмечают высокий риск мозгового инсульта. Ранее осужденный неоднократно заявлял, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. В марте 2023 года Шпигеля из больницы «Матросской тишины» отправляли в кардиоцентр на обследования, касающиеся его сердечно-сосудистых заболеваний. Заседания судов много раз переносились из-за медицинских показаний. В августе врач запретил ему участвовать в судебном процессе по апелляции на его приговор более шести часов.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы признал виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля и назначил ему наказание в виде 11 лет строгого режима, его супруге Евгении Шпигель — 8,5 года общего режима. Экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву дали 12 лет строгого режима за получение взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). Генеральный директор компании «Фармация» Антон Колосков был приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии. Двое посредников — Федор Федотов и Геннадий Марков — получили по 7 лет и 6 месяцев колонии. Шпигель и Белозерцев также должны заплатить штраф в 450 млн руб., их лишили государственных наград. Белозерцеву запретили в течение десяти лет занимать должности в госорганах.

В конце августа Мосгорсуд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции, приговоры всем фигурантам дела оставили в силе.