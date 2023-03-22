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Защита Шпигеля не...

Защита Шпигеля не признала представленные прокурором доказательства о вине бизнесмена

22.03.2023
11:40
Руслан Мавлиханов

На очередном судебном заседании по делу Бориса Шпигеля обвинение представляло доказательства по делу. Как заявила защита, большинство утверждений имеют информационный характер и не являются реальными доказательствами.

Борис Шпигель | Фото: Басманный суд Москвы

Измайловский районный суд Москвы провел очередное заседание по делу основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля. Оно состоялось 21 марта. Рассмотрение дошло до стадии представления доказательств — первым их зачитывал прокурор. Защита утверждает, что доказательств по делу нет.

Как рассказала «ФВ» адвокат Шпигеля Зарина Фарниева, на заседании были зачитаны справки оперативно-розыскных мероприятий, основанные на показаниях одного из оперативных сотрудников. «Следствием эта информация не проверена процессуальным путем, как этого требует Конституционный суд в своих многочисленных определениях, а иные документы, озвученные прокурором, имеют исключительно информационный характер», — комментирует заседание Фарниева.

«Никаких доказательств: ни письменных, ни уж тем более показаний свидетелей, допрашивать которых прокурор намерен после оглашения письменных доказательств, по делу нет. Ответственно заявляю, что в деле нет ни одного доказательства, подтверждающего не только вину моего подзащитного, но и вообще имеющее событие преступления», — заявила адвокат.

20 марта Измайловский районный суд Москвы также огласил обвинительное заключение по делу Шпигеля. Ему предъявили обвинение в передаче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в размере 30 млн руб. С недавнего времени заседания по делу проходят в больнице СИЗО, в котором содержится Шпигель. Это связано с ухудшившимся здоровьем бизнесмена. В марте он был госпитализирован в кардиоцентр.

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