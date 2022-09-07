Заявку России о вступлении в Схему сотрудничества фарминспекторатов PIC/S заморозили

Заявка России о вступлении в Схему сотрудничества фарминспекторатов PIC/S была заморожена. Об этом сообщил на VII Всероссийской GMP-конференции с международным участием директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП») Владислав Шестаков, передает корреспондент «ФВ».

«Мы привыкли, что фармацевтика и здравоохранение всегда считались отраслями вне политики и вне религии, но, к сожалению, современно развивающийся мир показал обратную сторону, двойные стандарты. Этой весной мы получили уведомление от комитета PIC/S о решении заморозить заявку членства», — заявил он.

При этом, как указал Шестаков, PIC/S позиционирует себя как организация, «не подверженная политическому влиянию, не приемлющая дискриминацию, служащая принципам всеобщего равноправия».

Россия вела активную работу по вступлению в PIC/S с 2017 года. В 2019 году была подана и одобрена предварительная заявка, а в конце 2020 года организация приняла уже полноценную заявку от России, писал «ФВ».

Позднее стало известно, что в апреле 2021 года PIC/S назначит аудитора по заявке России о вступлении в Схему сотрудничества.