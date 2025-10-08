Zenas заплатит китайской InnoCare до 2 млрд долларов за препарат от рассеянного склероза

Американская биотехнологическая компания Zenas BioPharma заключила соглашение на 2 млрд долл. с китайской InnoCare Pharma по правам на орелабрутиниб (orelabrutinib) — пероральное средство для лечения рассеянного склероза. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Препарат проходит III фазу клинических испытаний. Его действие заключается в блокировании тирозинкиназ Брутона (BTK). Эти ферменты экспрессируются в клетках врожденного иммунитета (микроглиях, макрофагах и др.). Они участвуют в активации воспалительных процессов при склерозе и других аутоиммунных заболеваниях.

Как отмечается, орелабрутиниб способен проникать через гематоэнцефалический барьер. Так называется защитная оболочка, отделяющая мозг от кровотока и не пропускающая большинство лекарств, мешая тем самым воздействовать на иммунные клетки непосредственно в тканях мозга, где происходит разрушение миелиновой оболочки нервов у больных склерозом.

По условиям сделки Zenas достанутся права на еще две разработки своего нового партнера, предназначенные для борьбы с аутоиммунными патологиями. Отмечается, что они еще не завершили доклинические исследования.

InnoCare получит 100 млн долл. авансом и до семи млн акций Zenas (последняя цена одной ценной бумаги на бирже — 20,8 долл.). Остальная сумма будет выплачена по итогам исследований и прохождения регуляторных процедур.

В июле 2021 года Biogen выплатила InnoCare 125 млн долл. за права на орелабрутиниб. Однако спустя 19 месяцев производитель расторгнул договор, сославшись на сложности с исследованиями и коммерческие барьеры.