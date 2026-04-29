АФП ЕАЭС просит поставщиков сырья включиться в работу с системой прослеживаемости субстанций

Участие поставщиков исходных материалов в системе прослеживаемости фармсубстанций — важное условие подтверждения фармпроизводителями полного цикла производства лекарственных средств на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин направил обращения (имеются в распоряжении «ФВ») президенту Российского союза химиков Виктору Иванову и президенту ассоциации «Росхимреактив» Владимиру Антонову.

В них он просит проинформировать членов объединения о введении указанного механизма прослеживаемости и о возможности добровольного участия производителей и поставщиков исходных материалов в Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ), а также содействовать в получении информации о готовности предприятий (технической и организационной) к регистрации и работе в системе; о наличии/отсутствии экономических и административных барьеров.

Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса (Российский Союз химиков) объединяет более 600 организаций: промышленные предприятия, научные и образовательные учреждения, отраслевые ассоциации и интегрированные структуры. Ассоциация «Росхимреактив» объединяет 37 российских производителей и поставщиков средне- и малотоннажной химии, оборудования и цифровых решений для лабораторий и высокотехнологичных производств, указано на сайте объединения.



Одним из ключевых элементов системы мониторинга товаров ГИС МТ являются данные об исходных материалах (сырье, реактивах, растворителях, вспомогательных веществах, фармсубстанций и иных материалов), используемых при производстве лекарственных средств. Участники оборота исходных материалов — юридические лица и индивидуальные предприниматели — налоговые резиденты РФ, осуществляющие производство и/или торговлю указанными материалами, приглашаются к добровольному участию в системе мониторинга, что предполагает: регистрацию в ГИС МТ; обеспечение технической готовности к информационному взаимодействию; передачу сведений об обороте исходных материалов в автоматизированном режиме, говорится в обращениях АФП ЕАЭС.

АФП ЕАЭС планирует обобщить и проанализировать полученные сведения для последующей выработки предложений по совершенствованию регулирования сохранения устойчивости цепочек поставок исходных материалов для фармотрасли.

В прошлом году фармпроизводители отмечали отсутствие интереса у поставщиков сырья включаться в систему, писал «ФВ».

«В системе прослеживаемости появился такой субъект, как поставщик исходных материалов (как правило, это химические предприятия), — рассказывал на форуме «Биопром» в октябре 2025 года руководитель по связям с государственными и общественными структурами компании «Велфарм» Григорий Левицкий. — С точки зрения объема потребления фарма для них — мизер, так что они не торопятся присоединяться к системе и передавать данные».

По его мнению, серьезным барьером является требование, чтобы поставщик был зарегистрирован в реестре российской промышленной продукции, хотя само участие в реестре носит добровольный характер.

«Мы становимся заложниками этой добровольности и вынуждены заниматься еще и тем, что мотивировать поставщиков работать в системе», — заявил Григорий Левицкий.

Поставщики исходных материалов не горят желанием проходить и другие этапы присоединения к системе: получать электронную подпись, создавать электронный документооборот, погружаться в ГИСП (Государственная информационная система промышленности), рассказывал на том же форуме президент «Активного компонента» Александр Семенов. Из-за этого привезти определенные вспомогательные вещества из-за рубежа производителю проще и удобнее, чем купить их у российских компаний. Но есть много позиций, которые в принципе невозможно привезти из-за рубежа, например, опасные вещества, резюмировал Александр Семенов.

Отечественные производители интермедиатов все еще не спешат интегрироваться в систему прослеживаемости, сообщил «ФВ» генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев в начале апреля этого года, комментируя первое заседание комиссии Минздрава РФ по формированию перечня СЗЛС.

«Фарма для них мелкий клиент, интеграция стоит денег, а окупаемость проекта долгая. Подтвердить локализацию по полному циклу становится проблемой», — объяснил Виктор Дмитриев.