Александр Филиппов вошел в совет директоров аптечной сети

Аптечная сеть «Гармония здоровья» сообщила о назначении Александра Филиппова независимым членом совета директоров. Он приступит к обязанностям в ближайшее время, сообщили в пресс-службе компании.

В обновленном составе совета также остаются учредители Сергей Мещан, Евгений Пахомов, Денис Черных, операционный директор Роман Зыбин и финансовый директор Ольга Мараева. Компания работает на российском рынке с 2012 года и управляет сетью из более чем 500 аптек в 17 регионах.

Ранее совет директоров утвердил стратегический план развития до 2031 года, нацеленный на планомерный рост компании до уровня топ-10. Для его реализации требуется усилить корпоративное управление, внедрять передовые технологии и наращивать конкурентные преимущества. Приглашение Александра Филиппова, руководителя с многолетним опытом на фармрынке, призвано решить эту задачу, отметили в «Гармонии здоровья».

«Это решение укрепит качество корпоративного управления и обеспечит опережающий рост сети. Уверен, что экспертиза Александра Павловича поможет эффективно реализовать нашу долгосрочную стратегию», — сказал руководитель головного офиса сети Сергей Мещан.

Александр Филиппов подтвердил «ФВ», что вошел в состав совета директоров «Гармонии здоровья». «Сеть развивается и достигла уровня, когда возникла потребность в независимом члене совета директоров, чтобы посмотреть на бизнес со стороны. Это логичный шаг в области критической оценки собственного бизнеса для собственников», — отметил он.

Для председателя координационного совета РААС эта деятельность станет дополнительным способом применить знания и опыт по управлению розничным фармбизнесом. В ней нет конфликта интересов с работой в РААС и АО «Протек», заключил Александр Филиппов.