Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиРозница

Александр Филиппов вошел в совет директоров аптечной сети

14.08.2026
18:35
ОльгаКоберник
Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), советник президента АО «Протек» по связям с общественностью Александр Филиппов стал независимым членом совета директоров «Гармонии здоровья». Работу по управлению аптечной сетью он планирует совмещать с текущими обязанностями.
Александр Филиппов | Фото: «Ригла»

Аптечная сеть «Гармония здоровья» сообщила о назначении Александра Филиппова независимым членом совета директоров. Он приступит к обязанностям в ближайшее время, сообщили в пресс-службе компании.

В обновленном составе совета также остаются учредители Сергей Мещан, Евгений Пахомов, Денис Черных, операционный директор Роман Зыбин и финансовый директор Ольга Мараева. Компания работает на российском рынке с 2012 года и управляет сетью из более чем 500 аптек в 17 регионах.

Ранее совет директоров утвердил стратегический план развития до 2031 года, нацеленный на планомерный рост компании до уровня топ-10. Для его реализации требуется усилить корпоративное управление, внедрять передовые технологии и наращивать конкурентные преимущества. Приглашение Александра Филиппова, руководителя с многолетним опытом на фармрынке, призвано решить эту задачу, отметили в «Гармонии здоровья».

«Это решение укрепит качество корпоративного управления и обеспечит опережающий рост сети. Уверен, что экспертиза Александра Павловича поможет эффективно реализовать нашу долгосрочную стратегию», — сказал руководитель головного офиса сети Сергей Мещан.

Александр Филиппов подтвердил «ФВ», что вошел в состав совета директоров «Гармонии здоровья». «Сеть развивается и достигла уровня, когда возникла потребность в независимом члене совета директоров, чтобы посмотреть на бизнес со стороны. Это логичный шаг в области критической оценки собственного бизнеса для собственников», — отметил он.

Для председателя координационного совета РААС эта деятельность станет дополнительным способом применить знания и опыт по управлению розничным фармбизнесом. В ней нет конфликта интересов с работой в РААС и АО «Протек», заключил Александр Филиппов.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.