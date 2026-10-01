Александр Миронов закроет франчайзинговый проект

Рязанская аптечная сеть «Фарма» приняла решение завершить проект полного управления франчайзинговыми сетями в его нынешнем виде и переформатировать сотрудничество с партнерами, сообщил «ФВ» генеральный директор сети Александр Миронов.

«К этому решению мы пришли по итогам нескольких лет работы, внимательно оценив экономику проекта и возможности его дальнейшего развития», — объяснил он.

Практика показала, что такая модель требует гораздо большей индивидуальной настройки и управленческих ресурсов, чем предполагалось изначально, отметил руководитель сети. «Даже после передачи операционного управления собственник сохраняет значительное влияние на решения — это естественно, ведь речь идет о его бизнесе. Совместить эту вовлеченность с единой системой управления оказалось непростой задачей. Дополнительную сложность создавал недостаток оборотных средств, с которым нередко приходили партнеры. Это касалось далеко не всех, но существенно увеличивало объем работы на этапе интеграции», — рассказал он.

География франшизы покрывала несколько регионов — Челябинск, Калининград, Волгоград, Липецк, Владимир, Дагестан, Пятигорск, Рязань и Москва. Сейчас в рамках проекта сеть управляет более чем 140 аптеками в едином контуре.

«Для нас этот проект стал серьезным профессиональным опытом. Совместная работа с партнерами помогла глубже понять потребности независимых аптечных сетей, усовершенствовать процессы и определить, какие компетенции стоит развивать дальше. Мы благодарны участникам проекта за этот опыт и обратную связь», — отметил Александр Миронов.

После закрытия текущего проекта с 1 января 2027 года «Фарма» намерена предложить партнерам сотрудничество с более четким распределением ответственности и меньшим погружением в повседневное управление партнерскими сетями. «Мы готовим форматы коммерческого управления с ограниченным составом функций и отдельные решения по ассортименту, автозаказу, ценообразованию и мотивации. Их эффективность сейчас проверяем на собственных аптеках, — рассказал Александр Миронов. — Моя задача как предпринимателя — делать выводы из практики и своевременно корректировать модель бизнеса».

Собственный франшизный проект «Фарма» запустила в 2023 году. К сотрудничеству планировали привлекать одиночные аптеки и небольшие сети до 10—15 аптек, которые «не хотят отдавать свой бизнес за копейки федеральным сетям».