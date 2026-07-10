Александр Петров призвал чиновников не сидеть в кабинетах в ожидании фармы

Технологически отечественная промышленность, представленная 520 производственными площадками по готовым лекарственным формам, готова к автономной работе. Таким мнением поделился депутат Госдумы РФ Александр Петров, модерируя круглый стол в Госдуме России по вопросам лекарственной безопасности, передает коррепондент «ФВ».

«Но полный цикл — это новая задача. И задача правительства развернуть программу «Субстанция России» на новые виды производства. Где нуклеотидный, жидкофазный синтез? Ни у кого нет. При этом они экономически целесообразны», — пояснил депутат.

Он насчитал около 1200 государственных мер поддержки фармотрасли, включая региональные инструменты. «Давайте спросим промышленность, сколько они знают мер поддержки. Надо перекомпоновать эту форму господдержки, сжать до определенных направлений. И не сидеть в кабинетах и ждать, пока фарма придет, а ехать на заводы и смотреть, что они делают. Первые 30 производителей наверняка знают о большинстве мер, следующие 50 — слышали. А где еще 400? Нам надо этих малышей выращивать так же, как средних», — сказал Александр Петров.

Он признал российскую регуляторную систему зрелой, но отметил и нерешенные проблемы. «У нас нет признания на международном рынке, мы не можем делать системную экспансию. Точечно мы никогда туда не выйдем, хотя и пытаемся», — отметил депутат.

По его мнению, неправильно «разрывать» лекарства на пять национальных проектов. «Нужно иметь свой системный проект с координационным советом. Я не говорю, что с государственным органом, я выступаю против создания главного аптечного управления в том виде, в котором это обсуждается. Нам не нужна еще одна государственная машина, которая будет вырвана из системы. Но межведомственное взаимодействие нуждается в системных переменах, чтобы лекарства были таким же приоритетным направлением, как продовольственная безопасность», — заключил Александр Петров.