АМФП предложила оптимизировать контроль таможенной стоимости лекарств из Перечня ЖНВЛП

В рамках дополнительного контроля таможенной стоимости препаратов объем ответов на запросы Федеральной таможенной службы от одного импортера лекарств может достигать до 2 тыс. информационных писем и справок в год. Это большая нагрузка как для контрольного органа, так и для бизнеса. Ассоциация международных фармпроизводителей (АМФП) предлагает ускорить и упростить получение данных по препаратам из Перечня ЖНВЛП путем использования Государственного реестра предельных отпускных цен. Об этом говорится в аналитическом отчете организации, который имеется в распоряжении «ФВ».

АМФП проанализировала данные от 19 компаний — импортеров лекарственных средств из Перечня ЖНВЛП и результаты 68 запросов таможенных органов по корректировке таможенной стоимости на 46 жизненно важных лекарств. По итогам дополнительного контроля таможенной стоимости в 67 случаях была сохранена заявленная производителем таможенная стоимость. Лишь в одном случае она была скорректирована в сторону увеличения, однако в АПМФ уточняют, что данный товар завозился на территорию России in bulk (от англ. «оптом» или «в больших объемах») и был предназначен для последующей расфасовки в потребительскую упаковку.

Отсутствие расхождений и, как следствие, корректировок таможенной стоимости в АМФП объясняют тем, что установление производителями цен на ЖНВЛП является предметом федерального государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств.

Зарегистрированные цены публикуются в открытом доступе в Государственном реестре предельных отпускных цен и не могут быть превышены ни на одном из этапов товаропроводящей цепи. Запросы ФТС в этой ситуации представляются избыточными, следует из аналитической записки АМФП.

«Подобный контроль формирует дополнительную нагрузку и на таможенные органы, и на компании-импортеры, которые являются добросовестными участниками внешнеэкономической деятельности. По подсчетам одной из организаций, за июль—декабрь 2025 года она получила 33 запроса, каждый из которых содержал около 60 пунктов и требовал отдельного ответа. Она подготовила и отправила документы общим объемом, значительно превышающим 2 тыс. страниц», — сказано в отчете.

Сверка данных с госреестром могла бы быть реализована, например, в формате автоматизированного алгоритма контроля таможенной стоимости, отмечается в справке (возможно, за исключением случаев, когда лекарства ввозятся in bulk). Предложения АМФП соответствуют принципам риск-ориентированного подхода к контролю таможенных операций, который заложен в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года.

В ответ на запрос «ФВ» ФТС сообщила, что по данному вопросу следует обращаться в правительство РФ.