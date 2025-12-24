Андрей Каприн раскрыл детали применения новой онковакцины «Неоонковак»

Персонализированная мРНК-вакцина «Неоонковак» на первом этапе будет применяться строго в определенных клинических ситуациях, сообщил ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Речь идет о взрослых пациентах с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в комбинации с иммунотерапией.

«Возможен и другой вариант: использование после хирургического лечения меланомы, когда метастатические очаги удалены, но терапия продолжается для снижения риска рецидива. Во всех случаях речь идет о четких показаниях и строгом контроле безопасности», — добавил Андрей Каприн.

Он также уточнил, что ранее все персонализированные мРНК-вакцины в мире применялись только внутри клинических исследований. Механизм действия таких препаратов работает так, чтобы «научить» иммунную систему распознавать и уничтожать конкретные опухолевые клетки.

В ноябре Минздрав РФ выдал разрешения на клиническое использование онковакцин «Неоонковака» и «Онкопепта» для лечения колоректального рака и меланомы кожи.