«Аптечная сеть 36,6» объявила о покупке сети «Трика»
О покупке аптечной сети «Трика», в которую входят четыре юрлица — ООО «Трика», ООО «Вега», ООО «Фарматун-6» и ООО «Фармацевтическая гильдия», «ФВ» сообщила пресс-служба ПАО «Аптечная сеть 36,6». Сумма сделки не разглашается.
Из 45 приобретенных аптек 30 расположены в Москве и Московской области, 14 в Ярославле и одна в Орле.
По результатам покупки «Аптечная сеть 36,6» существенно упрочит лидерские позиции в ключевом для компании Московском регионе, увеличив отрыв по доле рынка от ближайшего конкурента, добавили в пресс-службе. Кроме того, компания выйдет в новый для себя регион – Орловскую область и усилит присутствие в Ярославской области.
Большая часть будет работать под брендом «Горздрав», и несколько аптек под вывеской «36,6».
«Мы довольны приобретением, – отметил генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Александр Кузин. – Компания следует своей стратегии: расширяет географию за счет сделок M&A и усиливает лидерские позиции в регионах присутствия, повышая рентабельность каждой аптеки».
Нет комментариев
Комментариев: 0