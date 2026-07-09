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«Аптечная сеть 36,6» объявила о покупке сети «Трика»

09.07.2026
17:47
ОльгаКоберник
ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о покупке аптечной сети «Трика». В контур сделки войдут 45 аптек, большая часть из которых расположены в Москве и Московской области.
Фото: Ринат Васбеев

О покупке аптечной сети «Трика», в которую входят четыре юрлица — ООО «Трика», ООО «Вега», ООО «Фарматун-6» и ООО «Фармацевтическая гильдия», «ФВ» сообщила пресс-служба ПАО «Аптечная сеть 36,6». Сумма сделки не разглашается.

Из 45 приобретенных аптек 30 расположены в Москве и Московской области, 14 в Ярославле и одна в Орле.

По результатам покупки «Аптечная сеть 36,6» существенно упрочит лидерские позиции в ключевом для компании Московском регионе, увеличив отрыв по доле рынка от ближайшего конкурента, добавили в пресс-службе. Кроме того, компания выйдет в новый для себя регион – Орловскую область и усилит присутствие в Ярославской области.

Большая часть будет работать под брендом «Горздрав», и несколько аптек под вывеской «36,6».

«Мы довольны приобретением, – отметил генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Александр Кузин. – Компания следует своей стратегии: расширяет географию за счет сделок M&A и усиливает лидерские позиции в регионах присутствия, повышая рентабельность каждой аптеки».

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