«Аптечная сеть 36,6» объявила о покупке сети «Трика»

О покупке аптечной сети «Трика», в которую входят четыре юрлица — ООО «Трика», ООО «Вега», ООО «Фарматун-6» и ООО «Фармацевтическая гильдия», «ФВ» сообщила пресс-служба ПАО «Аптечная сеть 36,6». Сумма сделки не разглашается.

Из 45 приобретенных аптек 30 расположены в Москве и Московской области, 14 в Ярославле и одна в Орле.

По результатам покупки «Аптечная сеть 36,6» существенно упрочит лидерские позиции в ключевом для компании Московском регионе, увеличив отрыв по доле рынка от ближайшего конкурента, добавили в пресс-службе. Кроме того, компания выйдет в новый для себя регион – Орловскую область и усилит присутствие в Ярославской области.

Большая часть будет работать под брендом «Горздрав», и несколько аптек под вывеской «36,6».

«Мы довольны приобретением, – отметил генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Александр Кузин. – Компания следует своей стратегии: расширяет географию за счет сделок M&A и усиливает лидерские позиции в регионах присутствия, повышая рентабельность каждой аптеки».