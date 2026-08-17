«Аптечная сеть 36,6» объявила предварительные результаты за первое полугодие

ПАО «Аптечная сеть 36,6», работающая под брендами «Аптека 36,6» и «Горздрав», объявила предварительные неаудированные результаты за шесть месяцев 2026 года. Общая выручка компании с учетом НДС выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 62,4 млрд руб.

В сети сообщили, что таких результатов удалось достичь в том числе благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж на 4,1% и росту количества торговых точек на 8,0%. Средний чек вырос на 12,5%, а трафик снизился на 7,5%. По итогам первого полугодия абсолютное значение показателя EBITDA составило 3,9 млрд руб. при уровне рентабельности 6,9%.

Общее количество аптек группы составило 2 855 точек (+8% год к году). Аптечная сеть открыла (gross) 113 аптек, в числе которых 21 аптека была приобретена через сделки M&A (слияние и поглощение). В рамках повышения эффективности 12 аптек в течение года были закрыты.

После отчетной даты были закрыты сделки по покупке сетей «Трика» и «Диалог». Всего было куплено 128 аптек. С учетом приобретения и открытых аптек общее количество точек превысило 3 000.

Число уникальных участников программы лояльности по итогам полугодия выросло на 3% и составило 16,8 млн клиентов.

Выручка интернет-продаж увеличилась на 37,6%, превысив 19,4 млрд руб. с НДС. Этого удалось достичь за счет увеличения трафика на сайтах и мобильном приложении. Доля онлайн-выручки выросла до 31,1% от общей выручки группы компаний.