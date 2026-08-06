«Аптечная сеть 36,6» объявила о покупке аптечной сети «Диалог»

«Аптечная сеть 36,6» объявила о покупке сети «Диалог». В периметр сделки вошли шесть юрлиц (ООО «Диалог Столица», ООО «Диалог Запад», ООО «Диалог Центр», ООО «Диалог Север», ООО «Диалог Восток», ООО «Диалог Юг») и основные активы фармритейлера — 83 аптеки из 89 в сети: из них 36 расположены в Москве и 47 в Московской области. Дистрибьютор «ВИТТА компани» в сделку не вошел.

«Это очередной шаг к укреплению лидерства «Аптечной сети 36,6» в ключевом для компании московском регионе, — прокомментировал сделку генеральный директор «36,6» Александр Кузин. — С учетом ранее совершенной сделки по покупке сети «Трика» и продолжающегося органического роста мы увеличили отрыв от ближайшего конкурента по доле рынка, а жителям Москвы и Московской области можем предложить качественный сервис в еще большем количестве аптек».

В июле «Аптечная сеть 36,6» объявила о покупке 45 аптек сети «Трика», большая часть из которых расположены в Москве и Московской области.

После завершения сделки число точек ПАО «Аптечная сеть 36,6» превысит 3 тыс.