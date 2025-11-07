Аптеки жалуются на некорректный режим работы без интернета

Офлайн-режим отпуска товара через систему МДЛП работает не всегда корректно, отметил в беседе с корреспондентом «ФВ» исполнительный директор РААС Александр Опарин. Этот вопрос обсуждался, в частности, на заседании Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка.

«Мы получаем много жалоб от бизнеса. При их разборе мы видим, что технически со стороны ЦРПТ проблемы, если и возникают, то решаются оперативно. Однако бизнес все равно сталкивается с трудностями отпуска аптечного ассортимента», — рассказал Александр Опарин.

По его словам, офлайн-режим — это не систематическое решение, а доработка, позволяющая поддержать бесперебойную работу при отсутствии интернета. Однако проблема возникает на стороне операторов связи при обеспечении туннеля передачи информации.

«Это звено цепочки хромает. Мы попросили пригласить к обсуждению проблемы операторов связи, чтобы регламентировать их работу, ведь плохая связь не позволяет обеспечивать отпуск товара через систему маркировки», — отметил Александр Опарин.

Он добавил, что перебои с интернетом сейчас существуют во многих регионах, связь — это критическая инфраструктура.

«Но операторы связи не несут ответственности за обеспечение работы офлайн-схем. Все издержки сейчас ложатся на конечное звено отпуска лекарственных средств, негодование пациентов — на аптеки, негодование аптек — на «Честный знак». Но надо не искать виноватых, а идентифицировать точку приложения усилий и зафиксировать ее ответственностью держателей», — резюмировал Александр Опарин.