Аптеки сообщили о сложностях при внедрении ТС ПИоТ

Ассоциация СРО «СоюзФарма» направила обращение в правительство РФ о массовых сбоях в работе аптечных организаций по всей стране, связанных с установкой технических средств получения информации о товаре (ТС ПИоТ). Документ есть в распоряжении ФВ.

Какие проблемы показал мониторинг внедрения ТС ПИоТ

Проведенный «СоюзФармой» мониторинг на основании опроса аптек из 17 регионов России с общим количеством проанализированных кассовых мест, превышающим 200 единиц, позволил сделать вывод о системном характере проблем, которые делают работу ТС ПИоТ нестабильной, а в отдельных случаях — невозможной. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации Мария Литвинова в письме председателю правительства России Михаилу Мишустину. Более 70% опрошенных аптечных организаций сталкиваются с регулярными (вплоть до ежедневных) сбоями в работе ТС ПИоТ. Самыми распростаненным стали ошибка 403 («Отсутствует активная лицензия») — она появляется, несмотря на факт приобретения и оплаты лицензионного ключа, что приводит к полной блокировке реализации маркированной продукции, а также ошибки 500 и 12029 (отсутствие соединения с сервером, внутренняя ошибка сервера) — свидетельствуют о перегрузке или некорректной работе инфраструктуры поставщиков услуг.

Абсолютное большинство респондентов указывают на неудовлетворительную работу служб технической поддержки разработчиков модулей ТС ПИоТ (в частности, Единого сервисного модуля — ЕСМ):

время ожидания ответа на заявку составляет от нескольких дней до нескольких недель;

дозвониться до оператора по телефону часто невозможно ввиду перегруженности линий;

в соглашениях об оказании услуг разработчики практически полностью освобождают себя от ответственности за простои и сбои, что ставит аптеки в беззащитное положение.

Аптечные организации вынуждены подписывать данные договоры ввиду отсутствия альтернативных решений на рынке, что свидетельствует о монопольном положении поставщика, сообщила Мария Литвинова.

Анализ затрат показывает существенное удорожание ведения предпринимательской деятельности при установке ТС ПИоТ: стоимость годовой лицензии на одну кассу составила от 5 тыс. до 15 тыс. руб.; первичные затраты на внедрение на одну кассу — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (включают приобретение лицензии, оплату услуг сторонних специалистов по настройке, обновление фискальных прошивок). В ряде случаев аптекам потребовалась замена компьютерного оборудования, поскольку прежние технические средства не соответствовали системным требованиям модуля ТС ПИоТ.

Что предлагает «СоюзФарма»

По этим причинам, а также руководствуясь тезисами, изложенными президентом РФ в части необходимости разумного и сбалансированного подхода к регулированию, «СоюзФарма» просит правительство РФ ввести мораторий на применение штрафных санкций к аптечным организациям за отсутствие или некорректную работу ТС ПИоТ до момента полной стабилизации работы системы и устранения системных ошибок, возникающих по вине операторов и разработчиков программного обеспечения.

«Кроме того, нужно пересмотреть финансовую модель использования ТС ПИоТ, а именно предоставить государственные субсидии для малых аптечных организаций и индивидуальных предпринимателей на покрытие затрат по внедрению ТС ПИоТ или полностью освободить аптечные организации от ежегодных лицензионных платежей, переложив затраты на федеральный бюджет, поскольку система маркировки является государственной задачей по контролю качества и оборота товаров», — сказано в документе.

Ассоциация считает необходимым повысить требования к разработчикам программного обеспечения в части ответственности за работоспособность системы и продлить переходный период для аптечных организаций до момента официального подтверждения стабильной работы ТС ПИоТ всеми участниками рынка, с сохранением права работы по ранее действовавшей схеме (без применения ТС ПИоТ).

«Нужно обеспечить возможность работы ТС ПИоТ в автономном (офлайн) режиме при отсутствии или нестабильности интернет-соединения, без приостановки продаж и без применения штрафных санкций к аптечным организациям. Предусмотреть увеличение допустимого срока работы в офлайн-режиме до 30 суток (либо до момента восстановления устойчивого соединения) для аптечных пунктов, расположенных в сельской местности и отдаленных территориях», — резюмирует Мария Литвинова.

Выявленные сбои носят точечный характер, заявили в ЦРПТ (операторе маркировки «Честный знак»). Они фиксируются только у части оборудования одного производителя контрольно-кассовой техники и связаны с необходимостью технической модернизации модуля, который обеспечивает защищенное взаимодействие кассы с системой маркировки «Честный знак». Единая Сервисная Платформа (ЕСП), разработчик модуля, в настоящий момент занимается решением проблемы.

«Важно подчеркнуть: требования ТС ПИоТ не распространяются на лекарственные препараты - основную часть аптечного ассортимента. Новый порядок касается только питьевой воды, спортивного питания, косметики и биологически активных добавок. Таким образом, продажи рецептурных и безрецептурных лекарств работают в прежнем режиме и от текущей ситуации не зависят», — добавили в ЦРПТ.

Более того, через разрешительный режим в системе «Честный знак» сейчас выбывает 99,8% лекарственных препаратов. «Это предельно высокий показатель, который подтверждает стабильность и эффективность работы системы в части контроля оборота лекарств. При этом сам факт, что подавляющее большинство аптек продолжает бесперебойно работать с лекарственными препаратами в разрешительном режиме, говорит о высоком уровне ответственности и профессионализма фармсообщества, которое даже в условиях переходного периода демонстрирует слаженную работу с системой маркировки», — резюмировали в ЦРПТ.