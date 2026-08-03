AstraZeneca нацелилась на самую крупную сделку в истории фармотрасли

Британо-шведский производитель лекарств AstraZeneca ведет переговоры о слиянии с американской корпорацией Bristol-Myers Squibb (BMS). Если сделка состоится, на рынке появится одна из четырех крупнейших фармацевтических групп в мире с капитализацией в 400 млрд долларов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на инсайдеров.

По данным издания, соглашение обсуждается уже несколько месяцев. Оно может быть подписано в ближайшее время, но возможны задержки или полный срыв.

Информация пока официально не подтверждена. AstraZeneca, чьи акции после публикации новости в СМИ упали в цене почти на 8%, отказалась от комментариев. BMS не ответила на запрос.

AstraZeneca — вторая по стоимости публичная компания Великобритании с рыночной капитализацией в 196 млрд фунтов (около 264 млрд долл.). BMS оценивается примерно в 133 млрд долл.

В случае реализации сделка станет крупнейшей в истории фармотрасли. Текущий рекорд удерживает BMS, которая приобрела биотехнологическую компанию Celgene за 74 млрд долл. в 2019 году.

AstraZeneca и BMS — лидеры на рынке онкопрепаратов. Их объединение позволило бы направить внушительные ресурсы на исследования. Однако это неизбежно вызовет вопросы у антимонопольных органов из-за прямого противостояния фармгигантов. К примеру, «Опдиво» (ниволумаб) от BMS и «Имфинзи» (дурвалумаб), который принадлежит AstraZeneca, — конкурирующие ингибиторы контрольных точек, которые помогают иммунной системе распознавать раковые клетки. Оба лекарства применяются для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМКРЛ), а также рака мочевого пузыря и желудка. В таких случаях Федеральная торговая комиссия США (FTC) почти всегда настаивает на продаже одного из продуктов сторонним фирмам.

Аналитик BMO Capital Markets Эван Сайгерман сообщил FT: учитывая рыночную капитализацию обеих сторон, прямой выкуп выглядит маловероятным, а пересечение портфелей дополнительно снижает шансы на слияние. Сделке предстоит пройти проверку трех регуляторов: FTC, Европейской комиссии, Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

Для BMS сделка могла бы смягчить последствия истечения сроков действия патентов к 2028 году на «Опдиво» и антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан). Вместе медикаменты приносят около половины выручки корпорации. На прошлой неделе она отчиталась об увеличении квартального объема продаж на 6%, до 13 млрд долл. Рост обеспечили более новые активы — CAR-T-клеточная иммунотерапия для лечения рака крови Breyanzi (лизокабтаген маралеуцел), препарат от рака кожи Opdualag (ниволумаб + релатлимаб) и средство от кардиомиопатии Camzyos (мавакамтен).

Потенциальная сделка помогла бы AstraZeneca увеличить присутствие в США. В феврале концерн перевел основной листинг своих акций с Nasdaq на Нью-Йоркскую фондовую биржу, сохранив штаб-квартиру и первичный листинг в Лондоне. Он стремится довести годовые доходы до отметки в 80 млрд долл. к 2030 году и рассчитывает выйти на прибыльный рынок препаратов для снижения веса, имея в портфеле несколько разработок, которые проходят разные стадии испытаний.