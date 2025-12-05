AT&T подала в суд на производителей дженериков по обвинению в ценовом сговоре

Крупнейшая телекоммуникационная корпорация в мире AT&T и связанный с ней фонд медстрахования персонала утверждают, что ряд производителей дженериков незаконно завышали цены на продукцию, и требуют компенсации. В США большая часть рецептов выписывается на копии оригинальных препаратов, поэтому любое их удорожание автоматически увеличивает финансовую нагрузку и на пациентов, и на компании, оплачивающие лечение сотрудников.

Американская корпорация AT&T — один из самых крупных телекоммуникационных холдингов мира и доверительный фонд, возмещающий расходы ее сотрудников на медстраховку и лекарства, подали иск в суд Филадельфии (город в штате Пенсильвания) против производителей дженериков. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что такие фармацевтические компании, как Teva Pharmaceuticals, Sun Pharma, Sandoz, Glenmark и Amneal, вступили в сговор и искусственно повышали стоимость продукции. Это привело к резкому росту совокупных затрат на ее покрытие, измеряемому в миллиардах долл. ​

AT&T указывает, что подобные действия нарушают антимонопольное законодательство. Конгломерат требует компенсировать ущерб и взыскать доход, который, как утверждается, был получен в результате удорожания широко используемых медикаментов.

Против производителей дженериков выдвигали аналогичные обвинения другие крупные работодатели в США – General Motors, Target, American Airlines, генеральные прокуроры некоторых штатов и потребители. По уже завершенным разбирательствам фармкомпании выплатили в общей сложности сотни миллионов долл. К примеру, для Sandoz урегулирование антимонопольного дела стоило 275 млн долл. в феврале.

На дженерики приходится до 90% рецептов, выписываемых в Соединенных Штатах. Они, как правило, стоят на 80% дешевле брендовых лекарств, экономя средства граждан, работодателей и страховщиков. Любое завышение цен в этом сегменте мгновенно бьет как по отдельным домохозяйствам, так и по всей системе здравоохранения.