БАД по назначению врача предложили продавать только в аптеках

Что предлагает ассоциация

ААУ СРО «СоюзФарма» направила обращение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с инициативой по совершенствованию правового регулирования оборота биологически активных добавок, назначаемых медицинскими работниками. Документ есть в распоряжении «ФВ».

С 1 марта 2026 года вступил в силу приказ Минздрава РФ № 669н от 17.11.2025 «Об утверждении порядка назначения медицинскими работниками биологически активных добавок к пище при оказании гражданам медицинской помощи». Им устанавливается, что врачи, а также фельдшеры и акушерки, на которых возложены функции лечащего врача, вправе назначать пациентам БАД, включенные в специальный перечень, утверждаемый Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором.

Перечень пока не утвержден, но ассоциация предлагает внести поправки в ст. 3 Федерального закона № 29‑ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В частности, речь идет о том, что торговля БАД, включенными в перечень, должна осуществляться исключительно аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармдеятельность. Кроме того, дистанционная розничная торговля такими БАД должна допускаться только при наличии специального разрешения, выдаваемого в порядке, установленном правительством РФ.

«СоюзФарма» предлагает разработать и принять постановление правительства РФ «Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли биологически активными добавками, включенными в перечень, утвержденный в соответствии с ч. 3 ст. 25.7 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», дистанционным способом». Документ должен установить порядок подачи заявления на получение разрешения, требования к аптечным организациям (наличие лицензии, помещений, оборудования, курьерской службы с возможностью соблюдения температурного режима), порядок выдачи, приостановления и аннулирования разрешения и полномочия Росздравнадзора по выдаче разрешений и ведению реестра.

«Эти меры позволят обеспечить единство правового режима для безрецептурных лекарственных препаратов и БАД, назначаемых врачом, устранив существующую правовую коллизию. Кроме того, так профессиональное сообщество сможет гарантировать качество и безопасность БАД, назначенных врачом, на всем пути от производителя до пациента за счет реализации через лицензированные аптечные организации с соблюдением условий хранения и фармацевтического контроля», — сказано в обращении, подписанном исполнительным директором ассоциации Марией Литвиновой.

Предложения направлены на исключение рисков приобретения назначенных БАД в каналах, не обеспечивающих контроль за условиями хранения и прослеживаемостью продукции. Они помогут распространить разрешительный порядок на дистанционную продажу БАД из перечня по аналогии с дистанционной продажей лекарств, что обеспечит надзорные полномочия Росздравнадзора, отмечено в документе.

Мнение участников рынка

В Союзе производителей БАД эту идею не поддерживают, ссылаясь на перспективу ограничения доступности добавок для потребителя, отметил исполнительный директор организации Александр Жестков.

В Национальной фармпалате (НФП) считают предложение разумным с учетом того, что назначение БАД будет происходить по торговому наименованию, без выписки рецепта.

«На маркетплейсах потребители могут приобрести совсем не то, что выписал врач, — сказала исполнительный директор НФП Елена Неволина. — Кроме того, требования к маркировке БАД отличаются от тех, что предьявляются к лекарствам. Таким образом, мы не всегда может проследить происхождение товара, и тем более, верить в то, что любой продавец на маркетплейсе гарантирует его качество. Это могут сделать только аптеки, которые отвечают за проданный товар своей лицензией».

Предлоджение в части реализации назначенных врачом БАД через аптеки поддерживает и генеральный директор компании «Квадрат-С» Олег Комаров. «Пока уровень проверки продавцов и товаров на маркетплейсах оставляет желать лучшего, будет правильным ограничить аптечными учреждениями реализацию данной продукции. Возможно, эта мера поспособствует поднятию доверия потребителей к БАД», — пояснил он.

При этом он считает избыточным принятие постановления правительства РФ «Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли биологически активными добавками, включенными в перечень, утвержденный в соответствии с частью 3 ст.25.7 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», дистанционным способом».