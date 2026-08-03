«Биокад» прокомментировал слухи о массовом сокращении персонала после смены стратегии

«Биокад», который в середине июля проинформировал общественность о смене своей стратегии и фокусировке на биологических и генотерапевтических препаратах, не видит риска для своего бренда работодателя в связи с сокращением штата, в первую очередь химиков. В ответ на запрос «ФВ» в пресс-службе компании отметили, что репутация «Биокада» помогает успешно трудоустраиваться специалистам, которые были вынуждены покинуть организацию, а также быстро закрыть появившиеся вакансии.

В середине июля стало известно, что «Биокад» сохраняет в портфеле как оригинальные инновационные молекулы, так и биоаналогичные препараты, но пересматривает подходы к разработке и выпуску химических (синтетических) лекарственных средств.

«Мы видим сильную потребность пациентов именно в биологической терапии, для удовлетворения которой компания обладает экспертизой и наработанными продуктами. В разработке находится 27 новых оригинальных биологических и генотерапевтических молекул», – сообщила пресс-служба компании.

Вскоре после этого в ряде санкт-петербургских онлайн-СМИ со ссылкой на сотрудников предприятия и их семьи появились публикации о том, что сокращения затронут не менее 20% персонала. В «Биокаде» эту цифру опровергли, однако сколько человек остались без работы, не обнародовали.

«Смена стратегии, безусловно, требует и корректировки организационной структуры, и перестройки процессов. Например, сотрудники с химическим профилем не могут бесшовно переквалифицироваться в биологов — это требует принципиально иных профессиональных компетенций. Компания благодарна коллегам за их вклад и профессионализм и рада, что многие из них уже получили предложения и вышли на новые рабочие места», — рассказали «ФВ» в пресс-службе.

В компании не видят рисков для бренда работодателя в связи с массовым высвобождением персонала. Бренд работодателя определяется прежде всего содержанием деятельности компании, ее технологиями и продуктами, прокомментировали свою позицию в «Биокаде».

«Мы сделали наш стратегический выбор в пользу развития более инновационных технологических платформ, и этот выбор уже сейчас привлекает многих. При этом наша репутация работодателя помогает успешно трудоустраиваться и тем сотрудникам, которые нас покинули», — резюмировали в пресс-службе компании.