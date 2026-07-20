Ставки на исходы КИ и решения FDA стали принимать в США

На бирже прогнозов Kalshi впервые появилась возможность делать ставки на исходы клинических испытаний (КИ) и заключения регуляторов по лекарствам. Подбор этих рынков осуществлялся совместно с AppliedXL — партнером, который специализируется на мониторинге и предсказании исходов исследований, пишет Stat News.

Kalshi работает как регулируемая биржа под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и уже насчитывает более 3 млн пользователей — во многом благодаря чемпионату мира по футболу 2026 года. Инвесторы, в числе которых фонды a16z, Coatue и Sequoia, оценивают компанию в 40 млрд долл. До этого на площадке можно было ставить на спорт, политику и реалити-шоу.

Сейчас ставки принимаются только на III фазу КИ — заключительную перед подачей заявки на одобрение — у крупных фармкорпораций с капитализацией более 500 млн долл. и окончательные решения по препаратам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В Kalshi пояснили, что такие события проще трактовать однозначно, чем зачастую расплывчатые промежуточные результаты I и II фаз КИ или условные одобрения регуляторных органов, основанные на отдельных показателях эффективности. Неопределенность усложняет расчет ставок и определение победителя. Ставки принимаются только после окончания набора участников.

В первую подборку вошли свыше десяти контрактов, в том числе ставки на дату одобрения CAR-T клеточной терапии против множественной миеломы анитокабтаген аутолейцел (anitocabtagene autoleucel) от Gilead Sciences и Arcellx, скорость регистрации средства для похудения ретатрутид (retatrutide) от Eli Lilly и успех III фазы КИ POLARIS-AD, где изучается разработка для лечения болезни Альцгеймера от AriBio.

Эксперты настороженно относятся к инициативе. Даже при наличии защитных мер не исключены случаи инсайдерской торговли и целенаправленное искажение данных КИ. Есть также опасения, что это будет косвенно влиять на поведение исследователей и добровольцев, что в свою очередь исказит итоги, от которых нередко зависят жизни людей.

Kalshi внедрила систему проверки места работы участников торгов и планирует отслеживать торговую активность, чтобы не допустить к торгам сотрудников компаний, создающих препараты, и любых лиц, имеющих доступ к закрытым данным КИ — главных исследователей, биостатистиков и членов комитетов по мониторингу безопасности. Испытуемым торговать тоже запрещено.