BMS совместно с Nvidia построит самый мощный ИИ-суперкомпьютер в фармотрасли

Bristol-Myers Squibb (BMS) построит совместно с Nvidia самый мощный и энергоэффективный суперкомпьютер с искусственным интеллектом (ИИ) в фармацевтической отрасли. Об этом американская корпорация сообщила в пресс-релизе, добавив, что станет первым производителем лекарств, который получит передовые чипы Vera Rubin.

Новая архитектура на базе восьми серверных шкафов DGX Vera Rubin NVL72 с процессорами Vera и графическими ускорителями Rubin обеспечит прирост вычислительной мощности примерно в 15 раз. Это также позволит увеличить производительность на каждый мегаватт энергии в десять раз по сравнению с прежним оборудованием. Финансовые условия сделки не раскрываются.

BMS и Nvidia начали сотрудничество в 2023 году, а уже в марте 2024 года заработала созданная ими суперкомпьютерная инфраструктура DGX SuperPOD.

BMS разместит суперкомпьютер не на собственной территории, а в коммерческом дата‑центре. Его ввод в эксплуатацию ожидается в январе 2027 года.

Выделенные вычислительные мощности фармгигант намерен задействовать для развития внутренних ИИ‑решений, чтобы в первую очередь ускорить разработку препаратов. Работать с ними сможет весь научный персонал концерна, а не только специалисты по данным. Также будет развернута сеть верифицированных виртуальных ИИ-ассистентов, обученных на внутренних корпоративных данных, для помощи исследователям с рабочими задачами. В мае BMS предоставила своим сотрудникам доступ к ИИ-модели Claude.

Фарминдустрия активно инвестирует в вычислительные технологии с применением продуктов Nvidia. В марте швейцарская Roche анонсировала создание гибридной ИИ-инфраструктуры на базе 3500 графических процессоров Nvidia Blackwell: часть вычислительных ресурсов развернута на собственных серверах в дата-центрах США и Европы, часть — на облачных сервисах партнеров. Прошлой осенью Eli Lilly объявила о строительстве крупнейшего в отрасли локального суперкомпьютера на 1016 графических процессорах Nvidia Blackwell Ultra, а в январе этого года — ИИ-лаборатории совместных инноваций в районе залива Сан-Франциско, на которую выделен 1 млрд долл. Датская Novo Nordisk использует автономные вычислительные системы и суперкомпьютер Gefion, оснащенный 1528 процессорами Nvidia H100 для поиска лекарств от диабета, ожирения и редких болезней.