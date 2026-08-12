Больше половины фармкомпаний не понимают бизнес-эффекта от внедрения цифровых проектов

Представители 67% компаний считают, что ожидания бизнеса от информационных технологий завышены. Почти каждый десятый убежден, что пока ощутимого эффекта от реализации цифровых проектов нет, тогда как больше половины и вовсе не представляют, как оценить этот бизнес-эффект. Таковы итоги первого исследования* цифровой зрелости фармотрасли России проекта «Фарма в цифре», который развивает закрытое IТ- и IB-сообщество «Фармакод».

Что дала цифра

Сокращение ручного труда — наиболее значимый бизнес-эффект от реализации цифровизации в фармкомпаниях, полагают 70,3% опрошенных. На втором месте с приличным отрывом (56,2%) — ускорение подготовки отчетности, на третьем (54,7%) — снижение количества ошибок, видимо, связанных с «человеческим фактором». Влияние на объемы продаж констатировали около трети респондентов. Пока нет значимого эффекта, ответили 14% опрошенных.

«67% компаний говорят, что ожидания бизнеса превышают возможности IT-функций, — прокомментировала итоги исследования директор по работе с клиентами компании «Норбит» Ирина Мороз. — С одной стороны, для IT-руководителей это, наверное, звучит тревожно. С другой — это одновременно и хорошая новость, потому что означает, что IT перестает быть сервисной функцией».

Еще один тревожный сигнал: у 48% опрошенных в компании нет владельца данных, рассказал основатель «Фармакода», инициатор исследования Павел Карасев. Выходит, IТ-систему внедрили, а кто будет ответственен за нее, за актуализацию данных, большой вопрос.

Согласно опросу, только 20% фармкомпаний имеют единый источник правды. У остальных данные поступают из разных источников. В результате одни и те же показатели могут отличаться в них. Это становится серьезным барьером при внедрении искусственного интеллекта. Чтобы проекты с ИИ приносили бизнес-эффект, нужны качественные данные, единая аналитическая среда и культура принятия решений на их основе. Внедряя хорошие IТ-сервисы и не имея культуры внутри, бизнес получает разрыв, что часто приводит к недостаточному бизнес-результату, подчеркнул эксперт.

Киберугрозы и безопасность

Директор по развитию IST Сергей Васильев обратил внимание на другой вывод исследования: цифровизация развивается быстрее, чем система управления информационной безопасностью и кибер-рисками. Уровень зрелости информационной безопасности в среднем в фармотрасли составил 3,77 балла по 5-бальной шкале.

«Компании научились хорошо делать резервные копии, но с реагированием все куда сложнее, — там оценка 2,47 балла. На практике это означает, если произойдет какой-то инцидент или случится кибератака на компанию, реагирование на них будет достаточно хаотичным, потому что плана нет, ответов на вопросы, кто что должен в этой ситуации делать, как и с кем взаимодействовать, тоже. Нет понимания, сколько времени займет восстановление после серьезного инцидента», — объяснил эксперт.

Делать резервные копии — это хорошо, но при этом лишь 39% проверяют возможность восстановления этих копий, продолжил Сергей Васильев. Получается, что почти 60% верят, что у них отличные копии и все будет запросто восстановлено, «хотя это не так». Лишь 22% проводили обучение по реагированию на кибератаки и киберугрозы.

Что дальше

Средний индекс цифровой зрелости по итогам опроса составил 59,8 из 100. Это отраслевой бенчмарк, отправная точка для последующего мониторинга ситуации, сказал Павел Карасев. По его мнению, ключевой вывод исследования: российская фармацевтическая отрасль накопила достаточно технологий. Теперь пришло время научиться управлять ими как единой экосистемой.

Рекомендации фармкомпаниям при запуске цифровых проектов

Не цифровизируйте все подряд и не запускайте одновременно слишком много проектов. Управляйте этим процессом, поскольку существует большое количество «теневого IТ». «У нас были случаи, когда из одной компании приходили два одинаковых запроса: один — от IT, другой — от бизнеса. Они немного противоречили друг другу, хотя касались одного и того же. Поэтому крайне важно управлять архитектурой, понимать, какие системы и проекты уже есть в компании, и направлять инвестиции на решение действительно приоритетных задач», — сказала Ирина Мороз. Управляйте не отдельными проектами, а единой целевой архитектурой изменений. Не стоит оценивать свой уровень цифровой зрелости только по количеству внедрений. Стоит сосредоточиться на бизнес-эффектах.

«Сейчас не самые простые времена, поэтому важно не то, сколько моделей мы запустили, а то, насколько быстрее стали принимать решения, насколько повысилась точность прогнозов и сколько денег мы заработали. Наверное, именно в этом заключается основная ценность», — резюмировала Ирина Мороз.