Bora и Insilico займутся совместной разработкой и производством ИИ-лекарств

Тайваньская контрактная фармацевтическая корпорация (CDMO) Bora Pharmaceuticals заключила соглашение с разработчиком препаратов на основе искусственного интеллекта (ИИ) Insilico Medicine на 2,5 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе.

Сделка объединит потенциал технологии Pharma.AI от Insilico, предназначенной для поиска эффективных лекарственных молекул, с производственными мощностями Bora. Это обеспечит полный цикл создания медикаментов — от выявления действующего вещества до его появления в продаже.

Согласно условиям, Insilico берет на себя все исследования, а Bora будет отвечать за производство и коммерциализацию готовых продуктов. Партнеры планируют сосредоточить усилия на борьбе с хроническими заболеваниями, для которых ограничен выбор методов лечения.

По словам генерального директора Bora Бобби Шэ, возможности ИИ полностью раскроются в фармотрасли лишь при условии интеграции во все этапы разработки медикаментов. Глава Insilico Александр Жаворонков отметил, что благодаря сотрудничеству удастся заметно ускорить выход средств, созданных с помощью технологий машинного обучения, на рынок.

Традиционные методы (слепой перебор миллионов готовых молекул из библиотек против одного белка с последующей ручной доработкой атомов) требуют от 2,5 до четырех лет, прежде чем найденное химическое соединение будет подвергнуто доклиническим испытаниям. Как утверждается, Pharma.AI сокращает этот период до 12—18 месяцев.

С 2021 года Insilico представила 31 разработку. Из них 13 успешно вышли на исследования с участием людей. В их числе — рентосертиб/rentosertib, ставший в этом месяце первым полностью созданным с помощью ИИ экспериментальным лекарством, которое дошло до III фазы клинических испытаний. Его действие оценивается при идиопатическом легочном фиброзе.

Помимо Bora, за текущий год Insilico подписала соглашения с рядом крупных игроков индустрии: в марте — с Eli Lilly на 2,75 млрд долл. (уже третье между ними), в июне — с SK Biosciences на 2,5 млрд долл., а две недели назад — с Takeda Pharmaceutical на 600 млн долл.

Bora в последние годы активно скупает активы для расширения присутствия в США. В 2024 году компания приобрела производителя дженериков Upsher-Smith в штате Миннесота за 210 млн долл. и завод по розливу стерильных инъекций в Балтиморе у Emergent BioSolutions за 30 млн долл., а два месяца назад закрыла сделку на 127,5 млн долл. по покупке контрактного производства и мощностей MacroGenics в Мэриленде.