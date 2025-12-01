Новости
Бразилия одобрила первую в мире однодозовую вакцину от лихорадки денге

01.12.2025
17:01
ВладимирЗаболотских
Бразилия одобрила первую в мире однодозовую вакцину от лихорадки денге. Новый препарат Butantan-DV снижает риск госпитализации на 100% и может изменить подход к борьбе с инфекцией на фоне рекордного роста заболеваемости в мире.
Фото: 123rf.com

Национальное агентство санитарного надзора Бразилии (Anvisa) одобрило Butantan-DV — первую в мире вакцину от лихорадки денге, которая вводится один раз, следует из пресс-релиза.

Препарат показан для людей от 12 до 59 лет и будет доступен для населения бесплатно. Его разработал Институт Бутантан — государственный научно-исследовательский центр в городе Сан-Паулу. Для старта кампании иммунизации в стране уже произведено свыше 1 млн доз. Еще 30 млн планируется выпустить до конца следующего года в партнерстве с китайской компанией WuXi Biologics.

Прививка защищает от симптоматического течения инфекции на 74,7%, от развития тяжелой формы болезни — на 91,6%, от госпитализации — на 100%. Это подтвердили результаты III фазы клинических испытаний с участием 16 тыс. человек, которые длились восемь лет.

У Butantan-DV есть аналог — TAK-003 (торговое наименование — Qdenga) от японского фармацевтического гиганта Takeda, который требует двух инъекций с интервалом в три месяца. Его эффективность в предотвращении симптомов болезни немного больше — 80,2% через год после получения второй дозы, 61,2% через 4,5 года. Дополнительная прививка увеличивает показатель до 74%. Впервые этот препарат зарегистрировал регулятор Индонезии в 2022 году. С тех пор он вышел на рынки 41 страны.

Вирусы-возбудители лихорадки денге передают комары. Заболевание сопровождается температурой до 40°C, сильными головными и мышечно-суставными болями, тошнотой и рвотой. У каждого 20-го зараженного инфекция протекает в тяжелой форме — возникают внутренние кровотечения, наступает отказ органов и, как следствие, смерть. При этом если переболеть денге дважды разными штаммами, риск опасных осложнений резко возрастает.

Прошлый год установил рекорд заболеваемости — более 14,1 млн случаев в мире и свыше 9500 летальных исходов. Это вдвое больше показателей 2023 года. Эксперты связывают стремительное распространение инфекции с глобальным потеплением. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно патогеном заражается около 390 млн человек, симптомы проявляются у 96 млн из них. Аналитические модели указывают, что угрозе инфицирования подвержены более 5,6 млрд жителей свыше 100 государств на всех континентах.

