Центр экспертизы медпомощи поможет производителям привести РУ в соответствие с нормами ЕАЭС

Фармпроизводители, которые еще не успели подать документы на приведение регдосье в соответствие с правилами ЕАЭС, могут получить методическую помощь экспертов подведомственного Минздраву России Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи. Их контакты приводятся в письме заместителя министра здравоохранения России Сергея Глаголева, которое опубликовано на портале ГРЛС. Это сделано для того, чтобы ускорить подготовку пакетов документов, крайний срок подачи которых фактически 30 декабря.

Минздрав России еще раз напомнил участникам рынка о том, что до 31 декабря 2025 года (а с учетом того, что это выходной день, то фактически 30 декабря) надлежит подать заявление на приведение в соответствие с правилами ЕАЭС регдосье лекарственных препаратов. Те, кто еще не сделали этого, должны направить письма регуляторам до 18 часов 27 ноября (в письме приводятся адреса электронной почты специалистов, которые будут принимать корреспонденцию) с актуализацией своих планов.

Также отраслевое ведомство исполнило просьбу индустрии, которая прозвучала на совещании в формате видеоконференции 25 ноября, — выделить нескольких специалистов Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи, которые бы могли оперативно отвечать на вопросы, которые мешают отстающим подать заявления. В письме даны телефоны и адреса их электронной почты.

Минздрав РФ видит риски дефектуры по значительной части лекарств в связи с тем, что по ним до сих пор не поданы документы на приведение в соответствие, ранее писал «ФВ». В список ведомства вошли вакцины, препараты крови, антибиотики, медицинских газы, не имеющие аналогов лекарства.