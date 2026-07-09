«Честный знак» разъяснил условия перехода на ТС ПИоТ

На вебинаре «Новые требования к продаже маркированных товаров — ТС ПИоТ», организованном оператором системы «Честный знак», были даны разъяснения по срокам и порядку перехода на новый программный модуль. Участникам напомнили, что с 28 декабря 2025 года все участники оборота маркированной продукции обязаны использовать технические средства получения информации о товаре (ТС ПИоТ). При этом для тех, кто пока не имеет технической возможности перейти на новый модуль, предусмотрена временная мера: использование прежнего механизма проверки через ключ идентификации X-API-KEY продлено до 1 октября 2026 года.

Однако, как ответили в пресс-службе «Честного знака» на запрос «ФВ», это решение не является отсрочкой обязательных требований.

«До 1 октября действительно продлено использование механизма проверки через X-API-KEY как техническая мера для обеспечения плавного перехода. Однако это не отменяет обязанности установить ТС ПИоТ. С 1 июля продажи без ТС ПИоТ фиксируются системой как отклонения и передаются в контролирующие органы как потенциальные нарушения. Таким образом, продление срока действия X-API-KEY не является отсрочкой требований по переходу на новый порядок, а лишь временно сохраняет работоспособность прежнего технического механизма проверки», — говорится в официальном комментарии.

На вебинаре также пояснили, что ТС ПИоТ — это программный модуль, который устанавливается на каждый кассовый узел и обеспечивает взаимодействие кассы с Государственной информационной системой мониторинга (ГИС МТ). Ключевое нововведение модуля — использование защищенного канала на базе фискального накопителя. Ранее в течение двух лет применялся ключ идентификации X-API-KEY, который можно было сгенерировать и скопировать в личном кабинете. Однако регулятор признал этот способ недостаточно безопасным с точки зрения информационной защиты, поэтому вместо него выбрали способ идентификации через фискальный накопитель, который есть в каждом кассовом аппарате и обеспечивает необходимый уровень криптографической защиты.

Каждый производитель касс должен разработать специальный драйвер, чтобы новый модуль ТС ПИоТ мог использовать криптографическую защиту фискального накопителя. При этом модуль обязателен только для тех участников оборота, которые работают с разрешительным режимом. Если организация попадает под исключения, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 1944 от 21.11.2023, то использовать ТС ПИоТ не требуется.

В рамках подготовки к переходу на использование ТС ПИоТ организациям рекомендуется уточнить у своего поставщика программного обеспечения о готовности решения или самостоятельно ознакомиться с реестром ТС ПИоТ, опубликованным на официальном сайте «Честного знака».

Дополнительно на вебинаре обратили внимание на то, что коммерческое название модели ККТ может не совпадать с регистрационным наименованием в реестре Федеральной налоговой службы (ФНС). Например, модель Sigma 10 в реестре ФНС значится как «Атол 150Ф». Поэтому для сверки рекомендуется использовать также реестр ФНС, доступный в личном кабинете.