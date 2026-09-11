Что поддерживает рост фармацевтического канала e-com

Объем интернет-продажи лекарств и аптечного ассортимента в 2025 году оценивается в 470 млрд руб., по данным Data Insight. Совокупный объем всей аптечной розницы, включая коммерческие продажи лекарств (1,893 трлн руб. в 2025 году) и смежный аптечный контур, то есть парафармацевтику, превышает 2 трлн руб. Оценочная доля онлайна в деньгах составляет 22—24% от этого совокупного объема1. Об этом рассказал партнер Data Insight Федор Вирин на конференции «Зеленый крест», сообщает корреспондент «ФВ».

Эксперты сошлись во мнении, что онлайн-сегмент фармрынка не падает. Третий квартал начался слабее ожиданий, тем не менее онлан-площадки фиксируют рост. «В упаковках у нас активный рост. Но если мы сравнивали июль с июлем и рост составлял 80—85%, то в августе он составил около 65—70%», — отметил коммерческий директор «Ютеки» Эльдар Галеев. В сентябре, по его словам, начался активный возврат покупателей, заметен рост заказов в респираторном сегменте.

Руководитель отдела электронной коммерции проекта Polza.ru Евгений Поляков отметил значимые структурные изменения по каналам. «Запросы по категориям БАД, изделия медицинского назначения, косметика сильно приросли на профильных фармацевтических маркетплейсах», — рассказал он. По его словам, растут каналы, связанные с логистическими моделями FBS (Fulfillment by Seller) и click and collect (заказ онлайн с самовывозом из аптеки на следующий день).

Директор пациентских программ группы «Ригла-Здравсити» Елизавета Меркулова сообщила о росте в сервисных акциях. «В этом году мы видим приросты на уровне 55%. Это очень большие цифры для нашего сегмента», — сказала она. Речь идет об акциях, когда к покупке предоставляются либо скидки на сопутствующие товары, либо подарки в виде анализов или телемедицинских консультаций с профильными специалистами, пояснили в компании. Прирост продаж в 55% был в категориях пробиотиков, энтерального питания, дерматокосметики, БАД и пр., когда проекты создавались точечно под производителя.

Говоря о перспективах развития, Эльдар Галеев отметил, что «Ютека», как и «Ригла-Здравсити», видит перспективы в анализах и медицинских сервисах, при этом компания не рассматривает выход в общий ритейл — фокус остается на аптечном сегменте. «Идеальная картина мира — стать цифровым хабом и партнером не только для аптечного ритейла, но и для участников рынка медицины и анализов», — сообщил он. Кроме того, агрегатор развивает ветеринарное направление. «Ветаптека подключилась к нам недавно, направление оказалось перспективным», — заключил Эльдар Галеев.

1 Data Insight, модель ePharma 2025—2027.