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Что поддерживает рост фармацевтического канала e-com

11.09.2026
16:09
МарияГордеева
Эксперты оценили объем интернет-продажи лекарств и аптечного ассортимента в 2025 году в 470 млрд руб. — это 2224% совокупного объема аптечной розницы. Третий квартал стартовал слабее ожиданий, однако онлайн-площадки демонстрируют рост. Драйверами эксперты называют сервисные акции, увеличение спроса на БАД на профильных фармацевтических маркетплейсах и развитие логистических моделей.
Фото: Мария Гордеева

Объем интернет-продажи лекарств и аптечного ассортимента в 2025 году оценивается в 470 млрд руб., по данным Data Insight. Совокупный объем всей аптечной розницы, включая коммерческие продажи лекарств (1,893 трлн руб. в 2025 году) и смежный аптечный контур, то есть парафармацевтику, превышает 2 трлн руб. Оценочная доля онлайна в деньгах составляет 2224% от этого совокупного объема1. Об этом рассказал партнер Data Insight Федор Вирин на конференции «Зеленый крест», сообщает корреспондент «ФВ».

Эксперты сошлись во мнении, что онлайн-сегмент фармрынка не падает. Третий квартал начался слабее ожиданий, тем не менее онлан-площадки фиксируют рост. «В упаковках у нас активный рост. Но если мы сравнивали июль с июлем и рост составлял 8085%, то в августе он составил около 6570%», — отметил коммерческий директор «Ютеки» Эльдар Галеев. В сентябре, по его словам, начался активный возврат покупателей, заметен рост заказов в респираторном сегменте.

Руководитель отдела электронной коммерции проекта Polza.ru Евгений Поляков отметил значимые структурные изменения по каналам. «Запросы по категориям БАД, изделия медицинского назначения, косметика сильно приросли на профильных фармацевтических маркетплейсах», рассказал он. По его словам, растут каналы, связанные с логистическими моделями FBS (Fulfillment by Seller) и click and collect (заказ онлайн с самовывозом из аптеки на следующий день). 

Директор пациентских программ группы «Ригла-Здравсити» Елизавета Меркулова сообщила о росте в сервисных акциях. «В этом году мы видим приросты на уровне 55%. Это очень большие цифры для нашего сегмента», сказала она. Речь идет об акциях, когда к покупке предоставляются либо скидки на сопутствующие товары, либо подарки в виде анализов или телемедицинских консультаций с профильными специалистами, пояснили в компании. Прирост продаж в 55% был в категориях пробиотиков, энтерального питания, дерматокосметики, БАД и пр., когда проекты создавались точечно под производителя.

Говоря о перспективах развития, Эльдар Галеев отметил, что «Ютека», как и «Ригла-Здравсити», видит перспективы в анализах и медицинских сервисах, при этом компания не рассматривает выход в общий ритейл — фокус остается на аптечном сегменте. «Идеальная картина мира — стать цифровым хабом и партнером не только для аптечного ритейла, но и для участников рынка медицины и анализов», — сообщил он. Кроме того, агрегатор развивает ветеринарное направление. «Ветаптека подключилась к нам недавно, направление оказалось перспективным», заключил Эльдар Галеев.

1 Data Insight, модель ePharma 20252027.

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