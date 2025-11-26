Датчане получили компенсацию за потерю зрения после приема препаратов для похудения

Датский независимый орган по возмещению ущерба пациентам присудил компенсацию четырем людям, у которых развился инфаркт зрительного нерва после использования препаратов на основе семаглутида — известны под брендами «Оземпик» (от диабета 2-го типа), Wegovy (от ожирения) и «Ребелсас» (тоже от диабета, но в виде таблеток). Об этом пишет агентство Reuters.

Решение не возлагает юридическую ответственность на фармацевтическую компанию Novo Nordisk, которая выпускает лекарства.​ По датскому законодательству подобные выплаты берет на себя государство, хотя бюджет на эти цели формируется в том числе из налоговых сборов, взимаемых с производителей.

В общей сложности пострадавшие получат 800 тыс. датских крон (около 123 тыс. долл.). Сумма может возрасти, если они потеряют трудоспособность.

Всего ведомство получило 43 заявления о проблемах со зрением после инъекций семаглутида. В четырех из пяти рассмотренных случаев диагностирована не обусловленная артериитом передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва (NAION), при которой нарушается его кровоснабжение, что может привести к потере зрения. Отмечается, что оценить каждую ситуацию было непросто, так как пациенты уже имели повышенный риск инфаркта на фоне диабета и ожирения. ​

В июне этого года Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало NAION «очень редким» побочным эффектом семаглутида. На каждые 10 тыс. человек, применяющих медикамент, приходится до одного случая инфаркта зрительного нерва в год.

Как указывается, Novo Nordisk ознакомилась с решением датского органа и обновила этикетки всей продукции, добавив предупреждение о NAION. При этом корпорация подчеркнула, что общий профиль безопасности семаглутида остается благоприятным.