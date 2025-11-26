Датчане получили компенсацию за потерю зрения после приема препаратов для похудения
Датский независимый орган по возмещению ущерба пациентам присудил компенсацию четырем людям, у которых развился инфаркт зрительного нерва после использования препаратов на основе семаглутида — известны под брендами «Оземпик» (от диабета 2-го типа), Wegovy (от ожирения) и «Ребелсас» (тоже от диабета, но в виде таблеток). Об этом пишет агентство Reuters.
Решение не возлагает юридическую ответственность на фармацевтическую компанию Novo Nordisk, которая выпускает лекарства. По датскому законодательству подобные выплаты берет на себя государство, хотя бюджет на эти цели формируется в том числе из налоговых сборов, взимаемых с производителей.
В общей сложности пострадавшие получат 800 тыс. датских крон (около 123 тыс. долл.). Сумма может возрасти, если они потеряют трудоспособность.
Всего ведомство получило 43 заявления о проблемах со зрением после инъекций семаглутида. В четырех из пяти рассмотренных случаев диагностирована не обусловленная артериитом передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва (NAION), при которой нарушается его кровоснабжение, что может привести к потере зрения. Отмечается, что оценить каждую ситуацию было непросто, так как пациенты уже имели повышенный риск инфаркта на фоне диабета и ожирения.
В июне этого года Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало NAION «очень редким» побочным эффектом семаглутида. На каждые 10 тыс. человек, применяющих медикамент, приходится до одного случая инфаркта зрительного нерва в год.
Как указывается, Novo Nordisk ознакомилась с решением датского органа и обновила этикетки всей продукции, добавив предупреждение о NAION. При этом корпорация подчеркнула, что общий профиль безопасности семаглутида остается благоприятным.
Нет комментариев
Комментариев: