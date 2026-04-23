Дела о принудительных лицензиях хотят передать в Суд по интеллектуальным правам

Минэкономразвития РФ внесло в правительство РФ проект поправок в ст.49 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ» и в ст.34 Арбитражного процессуального кодекса РФ об отнесении дел о предоставлении принудительных лицензий (ст.1362 Гражданского кодекса РФ) к подсудности Суда по интеллектуальным правам (СИП). Министерство делает все возможное, чтобы законопроект был принят в весеннюю сессию Госдумы РФ. Об этом рассказал заместитель директора Департамента стратегического развития Минэкономразвития РФ Дмитрий Травников, выступая на круглом столе «Защита интеллектуальных прав в фармсекторе» в ТПП РФ, передает корреспондент «ФВ».

Актуальный статус законопроекта

О том, что такой законопроект подготовлен, стало известно в декабре 2025 года, сообщал «ФВ». Документ согласован со всеми федеральными органами власти, поддержан Верховным судом РФ и получил положительное заключение Минюста РФ, а 1 апреля текущего года внесен в правительство РФ.

«Концентрация дел, связанных с принудительной лицензией, в СИП, по нашему мнению, повысит эффективность судопроизводства, в том числе за счет сокращения сроков, и приведет к формированию единообразной практики», — заявил Дмитрий Травников.

По его словам, фарминдустрия ратовала за то, чтобы дела, которые поступили в суды до вступления в силу вышеупомянутого законопроекта, впоследствии были бы переданы в СИП. Но на это рассчитывать не стоит, дал понять Дмитрий Травников. По его мнению, «забирать у судьи дело, по которому вполне возможно состоялось уже какое-то количество заседаний и проделана работа, не совсем верно».

«И я, честно говоря, примеров таких не помню», — объяснил Дмитрий Травников.

Инициатива ЕАПВ

Заместитель директора Департамента стратегического развития Минэкономразвития РФ также рассказал, что Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) вышло с инициативой о придании официального статуса его фармацевтическому реестру на территории Российской Федерации. В каком формате это будет реализовано, пока обсуждается. Рассматриваются несколько вариантов.

«Сейчас мы прорабатываем эту инициативу с другими органами исполнительной власти, — сказал представитель Минэкономразвития РФ. — Пока нам никто не ответил, что это делать не нужно или делать невозможно. Единственное, есть предположение, что это будет сделать сложно. МИД РФ сказало, что, возможно, потребуется ратификация. Надеюсь, что мы сможем поделиться уточненной информацией в мае на Российском Фармацевтическом форуме им. Семашко в Петербурге».

Ведущий круглого стола, исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава всецело поддержал эту идею. В прошлом году «Инфарма» предлагала заключить организационное соглашение между ЕАПВ и Роспатентом, писал «ФВ». Это позволит использовать реестр в качестве надежного источника официальной информации для проверки патентного статуса, в том числе при регистрации новых лекарств, в процессе госзакупок и будет способствовать снижению рисков нарушения патентных прав, отмечал Вадим Кукава.

«На мой взгляд, важно заключение соглашения между правительством Российской Федерации и ЕАПВ с тем, чтобы формализовать реестр. Он сейчас уже широко используется, но если будет соответствующее соглашение заключено, будет использоваться еще шире, а госорганы, которые сейчас не могут к нему реферировать, будут делать это активнее. Мы готовы поддерживать реализацию этой инициативы на любых уровнях», — подчеркнул Вадим Кукава.