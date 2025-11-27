Депутат Сергей Миронов предложил запретить рост цен на препараты из Перечня ЖНВЛП

На рассмотрение в Госдуму РФ внесен законопроект № 1081693-8 о введении запрета для фармкомпаний на повышение цен на препараты из Перечня ЖНВЛП до 1 января 2027 года.

Отмечается, что рост потребительских цен на лекарства остается одной из ключевых проблем российского здравоохранения. Партия приводит данные аналитических агентств, согласно которым в январе – августе 2025 года средняя стоимость упаковки лекарства в аптечной рознице составила 416 руб. Это примерно на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя официальная инфляция за это время не превышала 4%.

Один из автров инициативы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметил, что болезненнее всего граждане относятся к повышению цен на жизненно важные лекарства.

«Их покупают ветераны, участники спецоперации, пенсионеры, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями. Резкое повышение цен пусть даже на небольшой процент может ухудшить их финансовое положение, приведет к снижению доступности лечения и ухудшению здоровья граждан», — заявил депутат.

Авторы документа считают, что запрет поможет гражданам избежать непредвиденных расходов и замедлит инфляцию в фармацевтическом секторе. Мера обеспечит стабильность контрактов с поставщиками, упорядочит ценообразование в оптовой и розничной торговле лекарствами.

Ранее Сергей Миронов предложил ограничить торговую наценку на лекарства в аптеках, а самые необходимые лекарства продавать без наценки.